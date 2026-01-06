Vistos: EUA passam a exigir caução até 15 mil dólares para cabo-verdianos

A partir do dia 21 deste mês, os EUA passam a exigir aos cabo-verdianos uma caução de até 15 mil dólares norte-americanos para a obtenção de vistos de turismo e negócios (B1/B2), anunciou a Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde, esta terça-feira.

De acordo com um comunicado da representação diplomática norte-americana, Cabo Verde passará a integrar o Programa de Caução para Concessão de Vistos dos EUA, aplicável a qualquer cidadão que viaje com passaporte cabo-verdiano, independentemente do local onde o pedido de visto seja submetido, desde que seja considerado elegível para um visto B1/B2.

O montante da caução não será uniforme, sendo definido individualmente por um funcionário consular durante a entrevista de visto.

A Embaixada esclarece que o valor pago será reembolsado caso o titular cumpra todas as condições impostas pelo visto e abandone o território norte-americano antes do termo do período de permanência autorizado.

“A caução será reembolsada se o titular do visto respeitar integralmente os termos da autorização concedida”, refere o comunicado.

As autoridades norte-americanas sublinham ainda que os vistos B1/B2 válidos já emitidos antes da entrada em vigor da medida não serão afectados, mantendo-se plenamente válidos.

No comunicado, a Embaixada deixa um alerta aos requerentes para não efectuarem qualquer pagamento antecipado, frisando que o pagamento da caução só deverá ser realizado após instruções formais de um funcionário consular, no âmbito do processo de entrevista.

O Programa de Caução para Concessão de Vistos é um mecanismo utilizado pelos Estados Unidos para reforçar o cumprimento das regras de imigração e assegurar o regresso dos titulares de vistos temporários aos seus países de origem dentro dos prazos estabelecidos.

Foto: Depositphotos.com