Cabo Verde incluído na lista de países com vistos de imigração suspensos pelos EUA

Cabo Verde está entre os 75 países cujos cidadãos deixam de ver processados os pedidos de vistos de imigração para os Estados Unidos, na sequência de uma decisão anunciada pelo Governo norte-americano.

De acordo com um comunicado divulgado hoje pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos na rede social X, a suspensão aplica-se a países cujos migrantes recorrem, segundo as autoridades americanas, a apoios sociais em níveis considerados inaceitáveis.

A medida visa garantir que os novos imigrantes não representem um encargo financeiro para os contribuintes americanos.

A decisão implica a interrupção temporária do processamento de vistos de imigração para cidadãos cabo-verdianos que pretendam fixar residência nos Estados Unidos.

O congelamento permanecerá em vigor até que Washington assegure que os futuros imigrantes não irão recorrer de forma excessiva aos sistemas de assistência social do país.

Para além de Cabo Verde, a lista inclui Afeganistão, Albânia, Argélia, Antígua e Barbuda, Arménia, Azerbaijão, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrússia, Belize, Butão, Bósnia, Brasil, Mianmar, Camboja, Camarões, Colômbia, Costa do Marfim, Cuba, República Democrática do Congo, Dominica, Egipto, Eritreia, Etiópia, Fiji, Gâmbia, Geórgia, Gana, Granada, Guatemala, Guiné, Haiti, Irão, Iraque, Jamaica, Jordânia, Cazaquistão, Kosovo, Kuwait, Quirguistão, Laos, Líbano, Libéria, Líbia, Macedónia, Moldávia, Mongólia, Montenegro, Marrocos, Nepal, Nicarágua, Nigéria, Paquistão, República do Congo, Rússia, Ruanda, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Senegal, Serra Leoa, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Síria, Tanzânia, Tailândia, Togo, Tunísia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão e Iémen.

Foto: depositphotos