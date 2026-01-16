Maio regista resultados positivos no sector da educação no 1º trimestre de 2025-26

A Ilha do Maio registou resultados positivos no primeiro trimestre de 2025, com destaque para a taxa de aprovação de 95% no 12º ano, superando os resultados do ano lectivo anterior. O governo atribui este avanço às reformas curriculares e à melhoria das infraestruturas escolares, que estão a surtir efeitos no rendimento dos estudantes da ilha.

Os números divulgados pelo Ministro da Educação, Amadeu Cruz, durante uma visita à ilha, mostram uma recuperação no aproveitamento escolar, especialmente no Ensino Secundário. O 12º ano, por exemplo, registou uma taxa de aprovação de 95%, um dos resultados mais expressivos alcançados na ilha nos últimos anos.

Para o Ministro, este resultado é um reflexo das reformas curriculares e das melhorias nas infraestruturas escolares implementadas nas últimas etapas.

“Terminámos 2024-2025 com resultados abaixo da média nacional, mas agora estamos a recuperar. Os resultados do primeiro trimestre de 2025-26 mostram uma inversão de tendência, com o Maio a alcançar números positivos e alinhados com os padrões de sucesso de Cabo Verde”, afirmou Amadeu Cruz.

No total, o Ensino Básico (1º e 2º ciclos) apresentou cerca de 89% de notas positivas, e o Ensino Secundário atingiu uma média de 90%, com destaque para o 12.º ano, que teve a maior taxa de aprovação.

Amadeu Cruz sublinhou que a recuperação dos resultados deve-se, em grande parte, a um esforço colectivo, destacando a colaboração entre o governo, os professores e as câmaras municipais, além das reformas na área da educação, que incluem a valorização dos docentes e a modernização das escolas.

O Ministro também reforçou que esses avanços são um reflexo do impacto das reformas em curso, que visam melhorar a qualidade do ensino em todo o país.

A visita de três dias do Ministro à Ilha do Maio incluiu reuniões com a equipa da Delegação local, encontros com o Presidente da Câmara Municipal e uma visita à Escola Secundária Horace Silver, onde Amadeu Cruz teve a oportunidade de acompanhar de perto a implementação das políticas educacionais na ilha.

Apesar do optimismo, o Ministério da Educação alerta para a necessidade de manter o foco nas melhorias contínuas, com o objectivo de consolidar os progressos e garantir resultados ainda mais expressivos nos próximos anos.