Edição 1259

Destaque de manchete para os 35 anos do dia 13 de Janeiro, Dia da Liberdade e Democracia em Cabo Verde.

Ao longo de 12 páginas abordamos esta data especial para Cabo Verde.

Trinta e cinco anos depois das primeiras eleições livres e plurais, os discursos proferidos pelos líderes partidários, pelo Presidente da Assembleia Nacional e pelo Presidente da República durante a Sessão Solene realizada na Assembleia Nacional, mostraram que o 13 de Janeiro continua a ser um marco estruturante da vida política cabo-verdiana, mas também um terreno de disputa narrativa, onde se cruzam memórias, reivindicações de protagonismo histórico e críticas ao funcionamento da democracia contemporânea.

Para contextualizar o 13 de Janeiro na História Mundial trazemos duas cronologias que contam toda os eventos a nível mundial e nacional que conduziram ao fim do regime de partido único e à Democracia.

Há também espaço para entrevistas.

Carlos Veiga foi uma das figuras centrais da transição democrática cabo-verdiana e o primeiro chefe de governo do Cabo Verde democrático. Nesta entrevista, realizada aos 35 anos das primeiras eleições livres e plurais, faz um balanço dos avanços e das fragilidades da democracia cabo-verdiana. Admite falhas no combate ideológico ao legado do partido único e alerta para os perigos do bloqueio partidário que hoje marcam a política do país. Entre memória e futuro, entre conquistas e desilusões, esta é uma conversa sobre o que foi, o que é e o que é preciso mudar.

Os 35 anos do 13 de Janeiro dão mote a uma conversa com Humberto Cardoso, autor de "O Partido Único em Cabo Verde: Um Assalto à Esperança", em que se discute o verdadeiro significado da soberania cabo-verdiana, a tensão entre o legado do regime de partido único e os princípios da democracia, e os desafios institucionais e culturais que ainda hoje marcam Cabo Verde. Uma reflexão que percorre a memória e amnésia do país, os desafios e as promessas não cumpridas, analisando os caminhos e descaminhos da República.

Outra entrevista em destaque é a de Armindo da Luz, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santo Antão que acaba de completar o primeiro ano à frente daquela autarquia.

Nesta conversa com o Expresso das Ilhas, Armindo da Luz traça um balanço positivo, destacando projectos de habitação, água, saneamento, mobilidade e turismo que reforçam a proximidade com as populações e promovem um desenvolvimento sustentável e inclusivo.

Na capa desta edição há ainda espaço para avaliar o impacto que as companhias aéreas low-cost estão a ter na cidade da Praia.

Desde Outubro, com a chegada dos voos low-cost a Cabo Verde, o aumento do número de turistas na cidade da Praia tornou-se evidente. Em Dezembro, o movimento foi reforçado pela vinda de mais emigrantes do que o habitual.

Espaço também para avaliar os trabalhos feitos em São Vicente, numa altura em que já se passaram cinco meses desde a passagem da tempestade Erin.

As marcas de 11 de Agosto continuam visíveis em toda a ilha. Recuperação de infra-estruturas está em curso, mas mais devagar do que o desejado. Governo e Câmara Municipal prometem acção.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘O impacto sistémico de 13 de Janeiro’ escrito por Adilson Semedo e ‘35 Anos de Democracia: entre a Defesa da Liberdade e a Ambição. Do legado da democracia à audácia de sermos um "Big Ocean State"’ da autoria de Paulo Veiga