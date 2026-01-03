São Vicente - 2025, o ano da tempestade

Erin, Terminal de Cruzeiros, nova maternidade, low-cost, desporto, cultura e uma polémica. Assim foi o ano que termina em São Vicente.

11 de Agosto foi, pelas piores razões, o dia mais importante do ano, em São Vicente. A tempestade tropical Erin atingiu a ilha com chuvas intensas que se transformaram em cheias devastadoras. Durante algumas horas caiu uma grande quantidade de água, que provocou inundações, destruiu infra-estruturas e viaturas, arrasou casas e deixou um rasto de prejuízos materiais profundos. O fenómeno meteorológico extremo causou nove mortes, segundo dados oficiais. Durante dias, vários bairros ficaram sem electricidade, a produção de água foi interrompida. Rádios e televisões estiveram sem funcionar.

O impacto foi sentido em múltiplos sectores da vida local. Estradas ficaram obstruídas por detritos, dificultando a circulação e o acesso urgente a áreas afectadas. Transportes, comércio e pequenas, médias e grandes empresas sofreram perdas significativas. A economia local paralisou parcialmente, com muitos operadores a enfrentar dificuldades para retomar o pleno funcionamento.

Perante a dimensão da tragédia, o Governo declarou estado de calamidade, mobilizando recursos internos e externos. Foi criado um Gabinete de Crise para coordenar a resposta imediata, que não deixou de merecer críticas de alguma descoordenação.

A suposta falta de equipamentos adequados do INMG (Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica), para previsão do nível de precipitação, também mereceu reparos e indignação.

No período pós-cheias, organizações nacionais e internacionais envolveram-se no apoio à ilha, mas o que mais se destacou foi o gigantesco djuntamon no cuidado ao outro.

Passados vários meses desde o evento de má memória, São Vicente continua a enfrentar os desafios de reconstrução, reforço de resiliência e resposta às vulnerabilidades expostas pelas cheias. A experiência Erin deixou marcas profundas e espera-se que tenha servido de lição.

Meio século de independência

Em Abril, Mindelo foi palco da abertura oficial das celebrações dos 50 anos de Independência. Além de um espectáculo na Rua de Lisboa, e fogo de artifício na Baía, várias outras actividades marcaram o início de um programa que foi depois alargado a todo o país e terminou há dias, no Sal.

Terminal de Cruzeiros

Em Junho, Mindelo inaugurou o seu novo Terminal de Cruzeiros. Uma infra-estrutura considerada estratégica para o posicionamento de Cabo Verde no turismo de cruzeiros. Prometida durante muitos anos, a obra representa um passo relevante no reforço das capacidades portuárias nacionais e na ambição de afirmar o arquipélago como ponto de encontro atlântico.

O terminal foi concebido para responder às exigências actuais da indústria de cruzeiros, permitindo o acolhimento de navios de grande dimensão e a circulação simultânea de um número elevado de passageiros. O equipamento dispõe de áreas dedicadas ao desembarque e embarque, espaços de acolhimento para turistas e condições logísticas que facilitam as operações portuárias e o controlo de fluxos.

Durante a cerimónia oficial de inauguração, foi sublinhado que o projecto se enquadra numa visão de médio e longo prazo para o desenvolvimento do turismo em Cabo Verde, apostando num segmento com forte potencial de crescimento. O turismo de cruzeiros é visto pelo governo como uma oportunidade para diversificar a oferta turística, reduzir a sazonalidade e aumentar o impacto económico da actividade turística nas ilhas.

As autoridades também destacaram que o novo terminal deverá contribuir para aumentar o número de escalas de cruzeiros em São Vicente, criando condições para que os passageiros permaneçam mais tempo em terra e tenham maior contacto com a cidade do Mindelo e com a ilha.

Nova maternidade

No mês de Julho foi formalmente inaugurada a nova maternidade no Hospital Baptista de Sousa (HBS), financiada e construída pela cooperação chinesa. A nova maternidade integra áreas clínicas modernas, equipadas para responder às necessidades de vários serviços, nomeadamente obstetrícia, neonatologia, ginecologia e pediatria. As instalações incluem salas de parto adaptadas a padrões actuais de conforto e segurança, cuidados para recém-nascidos e espaços de apoio às mães antes e depois do parto.

Representantes das autoridades de saúde e do Governo destacaram que a infra-estrutura se insere numa estratégia mais ampla de reforço dos serviços hospitalares.

Baixo custo

Desde Outubro, a ilha de São Vicente conta com voos low-cost. A EasyJet iniciou dia 28 desse mês a operação regular de Lisboa para o Aeroporto Cesária Évora. Para 2026, está já marcada a abertura da rota Porto-São Vicente-Porto. Um marco importante no desenvolvimento turístico local e um aumento significativo das opções de mobilidade para a população.

Mindelact resistiu

Mesmo em versão abreviada, a 31.ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo aconteceu de 3 a 8 de Novembro, em jeito de homenagem ao cinquentenário da Independência Nacional.

A tempestade Erin quase fez cancelar o evento, mas a Academia Jotamonte abriu as portas que a tempestade Erin fechou no Centro Cultural do Mindelo.

Ano após ano, o Mindelact tem-se debatido com o desafio da sustentabilidade, dependendo de apoios, voluntariado e boa vontade. A falta de um espaço capaz de acolher a Associação, servir de armazém e sala de ensaio é outro constrangimento. 2025 apenas reforçou esses problemas.

O Oceano em debate

Igualmente em Novembro, São Vicente recebeu mais uma edição da Ocean Week, iniciativa centrada na promoção da economia azul e na discussão de políticas para o uso sustentável dos recursos marinhos.

Como habitualmente, o encontro juntou responsáveis políticos, especialistas, operadores económicos e representantes de organizações ligadas ao mar, com o objectivo de debater estratégias que façam a economia funcionar de forma equilibrada, respeitando os ecossistemas oceânicos.

Os participantes salientaram a importância de pensar a economia do mar não apenas como fonte de crescimento, mas também como um compromisso com a gestão responsável dos ecossistemas marinhos.

Dez vezes URDI

No final de Novembro, São Vicente voltou a ser palco maior da criatividade nacional, com a décima edição da Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde (URDI). Dez vezes URDI, reafirmando o papel do certame no panorama cultural do país.

“URDI - 10 anos de celebração do Artesanato e Design de Cabo Verde” foi o tema deste ano, em jeito de evocação de um percurso marcado pela afirmação da economia criativa e valorização do saber-fazer nacional.

A programação dividiu-se entre a Residência Criativa, Nô bai URDI, o salão Created in Cabo Verde, a Exposição de Cartazes URDI, as Grandes Conversas, o pavilhão de Food Design, concertos, desfile de moda, lançamento de edições do CNAD, uma área dedicada ao URDI Júnior e, claro, a feira na Praça Amílcar Cabral.

A organização sublinhou que a década de URDI permitiu olhar para o passado, consolidar aprendizagens e “questionar o futuro” da criação artística e artesanal.

Futebol com plano B

Com o Adérito de Sena fora de jogo, destruído pela tempestade de 11 de Agosto, a época futebolística são-vicentina esteve em risco. No final das contas, acabou por ser possível reunir as condições mínimas e avançar com as provas do calendário regional.

Em Novembro, disputou-se a Supertaça, entre Mindelense e Falcões do Norte, tendo como palco o campo do Centro de Estágio da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Seguiu-se o Torneio de Abertura, no mesmo relvado.

Polémica de Carnaval

Não há Carnaval sem riola e, desta vez, nem foi preciso esperar pela quarta-feira dos quesitos. O Carnaval 2026 já mexe. Vários grupos oficiais saltaram fora do desfile do próximo ano. A decisão foi tomada tendo por base, disseram, desafios de organização e logísticos.

Dois outros grupos – Flores do Mindelo e Cruzeiros do Norte – contestaram a posição da maioria e prometeram desfilar, facto que mereceu apoio da Câmara Municipal.

Voleibol de Praia

Em Dezembro, São Vicente recebeu uma etapa do Circuito Mundial de Voleibol de Praia. O evento trouxe atletas de renome e equipas de diferentes países para competir no areal da Lajinha.

A competição decorreu com jogos programados ao longo de vários dias, reunindo atletas de elite em confrontos que atraíram o público às bancadas instaladas pela organização.

Organizadores locais e entidades oficiais sublinharam a importância do evento para a promoção do turismo desportivo e para o estímulo à prática de actividade física.

O evento também terá tido impacto económico directo, com participantes, equipas de apoio, dirigentes desportivos e adeptos estrangeiros a recorrerem aos serviços de hotelaria e restauração.

Triplo homicídio

A fechar o ano, um crime que chocou a ilha. Na madrugada de 23 de Dezembro, três turistas alemães foram mortos à facada no Mindelo. De acordo com dados divulgados pela PJ, as vítimas foram um homem de 60 anos e duas mulheres, com 45 e 20 anos, identificadas como esposa e a enteada do homem. A investigação apontou imediatamente ao filho da vítima do sexo masculino. Segundo as autoridades, o suspeito terá saído do país no próprio dia, antes de os corpos serem encontrados. Acabou por ser detido dia 25, em Portugal.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1257 de 31 de Dezembro de 2025.