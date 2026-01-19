​Prisão preventiva para dois nigerianos suspeitos de tráfico de drogas na ilha do Sal

A Polícia Judiciária (PJ) informou que foram detidos, em flagrante delito, dois indivíduos do sexo masculino, de 26 e 46 anos de idade, ambos de nacionalidade nigeriana, por forte suspeita da prática do crime de tráfico de drogas na ilha do Sal.

Segundo um comunicado da PJ, a operação foi levada a cabo, na quarta-feira, 14 de Janeiro, pelo Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), através da Brigada de Investigação do Crime de Tráfico de Estupefacientes (BICTE), no âmbito de investigações em curso relacionadas com o tráfico de droga naquela ilha. A intervenção culminou na detenção em flagrante delito dos dois suspeitos.

A operação resultou do cumprimento de dois mandados de busca, revista e apreensão, solicitados pelo DICS à Procuradoria da Comarca do Sal e emitidos pelo Tribunal Judicial da mesma comarca, permitindo à PJ proceder à detenção dos indivíduos indiciados no processo.

Durante a operação, foram apreendidos diversos elementos relevantes para a investigação, nomeadamente drogas e utensílios de preparação, armas de fogo e armas brancas, dinheiro e telemóveis.

A PJ informa que de entre as drogas apreendidas constam 0,6 gramas de um produto que, após testes preliminares, reagiu como cocaína, 0,8 gramas de uma erva que reagiu preliminarmente como cannabis, bem como 1.024,4 gramas de substâncias de cor branca utilizadas como produto de corte para cocaína. Foi igualmente apreendido um triturador de ervas com resíduos de um produto que reagiu como derivado de cannabis.

A PJ apreendeu ainda valores monetários em moeda nacional e estrangeira, no total de 47.090 escudos cabo-verdianos, 81,50 euros e 20 libras.

No que respeita a armas e outros objectos, foram apreendidos um facão de mato, conhecido como “machim”, uma réplica de arma de fogo de ar comprimido, seis telemóveis e diversos documentos com relevância probatória.

Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial no dia 16 de Janeiro, tendo o Tribunal da Comarca do Sal decretado, para ambos, a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva. Os arguidos encontram-se actualmente a aguardar os ulteriores trâmites processuais na Cadeia Central do Sal.