Prisão preventiva para cinco detidos por tráfico de drogas na Praia

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para cinco indivíduos, detidos em flagrante pela Polícia Judiciária (PJ), suspeitos da prática de crimes de tráfico de drogas de alto risco e de conversão e dissimulação de bens e valores, no bairro da Bela Vista, na cidade da Praia.

Segundo comunicado da PJ, as detenções ocorreram na tarde de 8 de Janeiro, no âmbito de uma operação conduzida pela Direção Central de Investigação Criminal (DCIC), através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO).

A operação foi realizada em cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliária, emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia, com promoção do Ministério Público.

Durante a operação, a PJ avança que foram apreendidos diversos elementos com interesse probatório, nomeadamente 22 doses individuais de derivados de cocaína, 17 doses individuais de haxixe, materiais utilizados no acondicionamento e consumo de drogas, produtos de corte, bem como uma balança de precisão usada na pesagem dos estupefacientes.

A PJ informou que apreenderam ainda a quantia de 118.365 escudos, além de vários outros objectos, entre os quais artefactos de prata, uma botija de gás lacrimogénio, telemóveis e uma bicicleta.

Os cinco detidos, todos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 20 e os 33 anos e de nacionalidade cabo-verdiana, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal aplicado a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

Os arguidos aguardam os trâmites processuais na Cadeia Civil de São Martinho.