PJ detém 3 indivíduos por tráfico de drogas na ilha do Sal

Polícia Judiciaria(PJ) deteve em flagrante delito, mediante operação “Boas Entradas”, na noite de dia 2 de Janeiro, sexta-feira, três indivíduos por tráfico de drogas de alto risco, na ilha do Sal. Conforme comunicou, hoje, a PJ, todos os suspeitos ficaram a aguardar julgamento em prisão preventiva.

A operação foi realizada pela PJ no âmbito do cumprimento de mandados de busca, revista e apreensão domiciliária, promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca do Sal e está inserida numa investigação cujos factos vinham sendo apurados desde meados do mês de Junho de 2025.

No decurso da operação foram apreendidas 58 pedras de cor branca, dois sacos plásticos contendo um produto de cor branca, que após teste acusou positivo para cocaína, com um peso total de 15,7 gramas, bem como uma balança de precisão.

A PJ procedeu, ainda, à apreensão de vários objetos com interesse para a investigação, designadamente dinheiro nacional na quantidade de 460.986$00, assim com o 35,54 euros, telemóveis e documentos.

Os detidos, com idade compreendidas entre 25 e os 47 anos, de nacionalidade cabo-verdiana, foram apresentados às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal da Comarca do Sal aplicado a todos a de coação mais gravosa a prisão preventiva, devendo os arguidos aguardar os ulteriores trâmites processuais na Cadeia Central do Sal.