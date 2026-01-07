 PJ detém quatro homens   indiciados por tráfico de drogas na Praia

A Polícia Judiciaria (PJ) deteve, em flagrante delito na tarde de 2 de Janeiro, no bairro de Achadinha, quatro homens, indicados pela prática, em coautoria, de um crime de tráfico de droga de alto risco e um crime de conversão e dissimulação de bens e valores.

A operação de combate ao tráfico de drogas foi executada no âmbito do cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão domiciliária, promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia.

Durante a operação, foram apreendidas 78 doses individuais de derivados de cocaína, uma certa quantidade de haxixe, produtos de corte utilizados na preparação e confeção de estupefacientes, materiais usados no acondicionamento e consumo de estupefacientes, bem como uma quantia de 26.450$00 (vinte e seis mil e quatrocentos e cinquenta escudos).

Apresentados às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório, o Tribunal da Comarca da Praia decretou, aos indivíduos com idades compreendidas entre 17 e 46 anos, apresentação periódica às autoridades e interdição de saída do país.