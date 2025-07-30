PJ detém quatro mulheres e um homem por tráfico de drogas no Tarrafal de Santiago

Esta operação, conforme comunicado da PJ, foi realizada no cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliária, promovido pelo Ministério Público e emitido pelo Juízo Crime do Tribunal Judicial da Comarca do Tarrafal, e contou com a presença de um representante do Ministério Público
O comunicado revela que foram apreendidas 105 doses individuais de cocaína, prontas para comercialização, acondicionada em fragmentos de plástico, além de cannabis e equipamentos utilizados na confeção e acondicionamento de estupefacientes.
Durante a operação, também foram ainda apreendidos outros elementos importantes para a investigação, incluindo 19.500 escudos em dinheiro, um triciclo motorizado conhecido por “Tuc Tuc” e quatro telemóveis.
Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial. O Tribunal da Comarca do Tarrafal decretou, hoje, 19 de Agosto, para todos os detidos, a medida de coação de interdição de saída do país.
“Os arguidos deverão aguardar sob estas medidas os ulteriores trâmites processuais. As investigações da Polícia Judiciária prosseguem com o objetivo de combatera criminalidade e o tráfico de drogas”, conclui a mesma fonte.