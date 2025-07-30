PJ detém quatro mulheres e um homem por tráfico de drogas no Tarrafal de Santiago

A Polícia Judiciária (PJ), através Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO, deteve, este sábado, em flagrante delito, cinco indivíduos, quatro mulheres e um homem, com idades compreendidas entre 18 e os 39 anos, pela prática, em coautoria, do crime de tráfico de drogas de alto risco, na vila do Tarrafal, interior da ilha de Santiago.

Esta operação, conforme comunicado da PJ, foi realizada no cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliária, promovido pelo Ministério Público e emitido pelo Juízo Crime do Tribunal Judicial da Comarca do Tarrafal, e contou com a presença de um representante do Ministério Público

O comunicado revela que foram apreendidas 105 doses individuais de cocaína, prontas para comercialização, acondicionada em fragmentos de plástico, além de cannabis e equipamentos utilizados na confeção e acondicionamento de estupefacientes.

Durante a operação, também foram ainda apreendidos outros elementos importantes para a investigação, incluindo 19.500 escudos em dinheiro, um triciclo motorizado conhecido por “Tuc Tuc” e quatro telemóveis.

Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial. O Tribunal da Comarca do Tarrafal decretou, hoje, 19 de Agosto, para todos os detidos, a medida de coação de interdição de saída do país.

“Os arguidos deverão aguardar sob estas medidas os ulteriores trâmites processuais. As investigações da Polícia Judiciária prosseguem com o objetivo de combatera criminalidade e o tráfico de drogas”, conclui a mesma fonte.