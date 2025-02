​PJ detém quatro indivíduos suspeitos de tráfico de drogas de alto risco em São Domingos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro suspeitos, entre os quais um menor de idade, por suspeita de tráfico de drogas de alto risco, na localidade da Várzea Igreja, no município de São Domingos, ilha de Santiago.

Segundo um comunicado da PJ, a detenção ocorreu através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada da PJ (ASCITECO), numa operação realizada na tarde deste sábado, 1 de Fevereiro.

Os quatro suspeitos, três homens e uma mulher, foram detidos em flagrante delito, no âmbito da operação da PJ, que decorreu do cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliária, emitido pelo Juízo Crime do Tribunal Judicial da Comarca de São Domingos.

A operação resultou na apreensão de uma certa quantidade de doses individuais de haxixe e cocaína, envoltas em fragmentos de plástico, bem como valores monetários em escudos. Foram ainda apreendidas, na mesma operação, uma balança de precisão e saquetas de plástico contendo resíduos de cocaína.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 17 e 42 anos, foram apresentados às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, nesta segunda-feira, 3 de Fevereiro, tendo-lhes sido aplicada, como medida de coação, a obrigação de se apresentarem semanalmente às autoridades policiais, devendo os suspeitos aguardar em liberdade e sob essa medida os posteriores trâmites do processo.