Santo Antão: Pico da Cruz com investimentos de 70 mil contos nos sectores de água e turismo

Pico da Cruz, no município do Paul, em Santo Antão, vai receber “nos próximos tempos” um investimento de quase 70 mil contos para melhoria do abastecimento de água e valorização turística e ambiental da aldeia.

Para o efeito, o Governo, através do ministro do Ambiente, Gilberto Silva, e a Câmara Municipal do Paul assinaram, segunda-feira, 26, um contrato no âmbito do Fundo do Ambiente.

O mesmo consiste no cofinanciamento de um programa visando a melhoria do sistema de abastecimento em Pico da Cruz e valorização turística e ambiental desta zona alta de Santo Antão.

O presidente da Câmara Municipal do Paul, Adilson Fernandes, explicou que se trata de um investimento que, “de uma assentada”, resolve os principais desafios enfrentados pela comunidade de Pico da Cruz, uma aldeia situada a 1.449 metros de altitude.

O programa, além da resolução definitiva do problema de água em Pico da Cruz, consiste ainda na requalificação urbana, melhoria de habitações, construção de casas de banho e requalificação de um miradouro.

“De uma forma gradual, estamos a resolver os principais desafios com que se depara a população do Pico da Cruz. Este investimento de quase 70 mil contos só é possível porque temos um Governo parceiro”, enalteceu o autarca paulense.

O ministro do Ambiente destacou também o facto de este programa, cofinanciado pelo Fundo do Ambiente, permitir reabilitar todo o sistema de abastecimento de água a Pico da Cruz e outras zonas e qualificar a aldeia, tornando-a “mais atrativa do ponto de vista turístico“.

O acto foi testemunhado pelo primeiro-ministro, que hoje cumpre o último dia de uma visita a Santo Antão, marcada pela assinatura de contratos-programa com as câmaras municipais nos diferentes domínios.