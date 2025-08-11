País

Embarcações de barlavento proibidas de sair para o mar

PorAnilza Rocha,26 fev 2026 16:47

Encontra-se interdita, nas ilhas de Barlavento, a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem estas condições meteorológicas, alertou hoje o Instituto Marítimo Portuário (IMP).

O comunicado da Autoridade Marítima, dirigiu-se todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral.

A medida justifica-se devido às condições de tempo previstas para o arquipélago nas próximas 72 horas, com intensificação significativa do vento e agravamento do estado do mar.

Foto: : Depositphotos

Autoria:Anilza Rocha,26 fev 2026 16:47

Editado porAndre Amaral  em  26 fev 2026 17:19

