Embarcações de barlavento proibidas de sair para o mar

Encontra-se interdita, nas ilhas de Barlavento, a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem estas condições meteorológicas, alertou hoje o Instituto Marítimo Portuário (IMP).

O comunicado da Autoridade Marítima, dirigiu-se todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral. A medida justifica-se devido às condições de tempo previstas para o arquipélago nas próximas 72 horas, com intensificação significativa do vento e agravamento do estado do mar. Foto: : Depositphotos

