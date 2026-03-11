Cabo Verde e Portugal assinam memorando de entendimento no domínio do mar

​Cabo Verde e Portugal assinam hoje, em São Vicente, um memorando de entendimento no domínio do mar, documento que visa reforçar a cooperação institucional, técnica e científica entre os dois países.

De acordo com nota do Governo, o acordo será rubricado pelo ministro do Mar, Jorge Santos, e pelo secretário de Estado das Pescas de Portugal, Salvador Malheiro, que se encontra de visita à ilha de São Vicente.

O memorando pretende promover a partilha de conhecimento, o desenvolvimento sustentável dos recursos marinhos e o reforço das capacidades institucionais no sector.

Antes da assinatura, o secretário de Estado das Pescas de Portugal será recebido pelo ministro do Mar para uma visita de cortesia, encontro que permitirá “reforçar o diálogo político e institucional entre os dois países”.

“A visita constitui uma oportunidade para aprofundar as relações de cooperação entre Cabo Verde e Portugal, bem como identificar novas áreas de parceria no domínio da economia do mar, da investigação científica marinha e da valorização sustentável dos recursos haliêuticos”, refere o documento.

Durante a sua estada em São Vicente, o governante português realizará ainda visitas a várias infra-estruturas ligadas ao sector marítimo e das pescas, nomeadamente os estaleiros navais da Cabnave, o Instituto do Mar, o Complexo de Pesca e Logística do Porto Grande do Mindelo, o Complexo de Pesca de Cova de Inglesa e a empresa Nortuna.