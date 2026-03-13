Cabo Verde e Portugal exploram possibilidades de novas oportunidades de cooperação em políticas migratórias

O ministro de Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire abordou a possibilidade de explorar novas oportunidades de cooperação no domínio das políticas migratórias, incluindo iniciativas de mobilidade e imigração circular, durante uma reunião realizada em Lisboa, com os representantes do Governo de Portugal .

O tema foi abordado durante um encontro de trabalho entre o ministro de Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, o secretário de Estado Adjunto da Presidência e da Imigração de Portugal, Rui Armindo Freitas, e o presidente do Conselho Directivo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, Pedro Portugal Gaspar.

A reunião realizou-se no quadro da missão oficial do governante à capital portuguesa e teve como foco o reforço da cooperação bilateral em matérias relacionadas com mobilidade humana, integração e gestão das migrações.

Durante o encontro, foi destacada a relação histórica entre os dois países, marcada por fortes ligações humanas, culturais e institucionais, bem como pelo papel das comunidades migrantes no desenvolvimento de ambas as nações.

As autoridades portuguesas manifestaram interesse em aprofundar iniciativas conjuntas que promovam uma migração regulada e ordenada, incluindo projectos de mobilidade laboral e de imigração circular.

Segundo foi referido no encontro, estes programas poderão permitir que cidadãos adquiram experiência profissional e novas competências no país de acolhimento, ao mesmo tempo que contribuem para o desenvolvimento económico e social do país de origem.

O diálogo permitiu ainda a troca de informações sobre iniciativas de cooperação já em curso entre os dois Estados, bem como a identificação de novas áreas de colaboração no domínio das políticas migratórias.

Entre os aspetos discutidos esteve também a valorização do capital humano, com enfoque na formação profissional, na integração social dos migrantes e na criação de mecanismos que reforcem os benefícios da mobilidade para ambas as partes.

O encontro decorreu num ambiente descrito como de cooperação e diálogo, reflectindo o interesse dos dois países em continuar a aprofundar a parceria no domínio da gestão da migração e da integração de cidadãos.