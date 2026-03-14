Tribunal Constitucional - Resolução que criou comissão de inquérito sobre Amadeu Oliveira declarada inconstitucional

O Tribunal Constitucional (TC) declarou inconstitucional a Resolução da Assembleia Nacional n.º 188/X/2025, que instituiu uma Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar a eventual violação de deveres funcionais por parte do antigo deputado Amadeu Oliveira, por considerar que a medida interferia no domínio próprio da função jurisdicional.

A decisão consta do Acórdão n.º 14/2026, de 9 de Março, através do qual os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional apreciaram a acção de fiscalização abstracta sucessiva da constitucionalidade n.º 2/2025, solicitada pelo Procurador-Geral da República.

No acórdão, o tribunal decidiu por unanimidade declarar a inconstitucionalidade da resolução aprovada pela Assembleia Nacional, por entender que a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito atribuía ao órgão parlamentar a apreciação de matéria que já tinha sido analisada e decidida pelos tribunais no âmbito de um processo-crime transitado em julgado.

De acordo com a fundamentação apresentada, o antigo deputado tinha sido condenado pela prática de crime de atentado contra o Estado de Direito, tendo o tribunal considerado que a comissão, com o objecto e o alcance definidos na resolução, representaria uma interferência inadmissível na função jurisdicional.

O Tribunal Constitucional concluiu ainda que a resolução violava vários princípios estruturantes da Constituição da República, nomeadamente o princípio da separação e interdependência de poderes, o princípio da independência dos tribunais, a obrigatoriedade das decisões judiciais e a sua prevalência sobre decisões de outras autoridades.

Foram também apontadas violações aos princípios da segurança jurídica, da intangibilidade do caso julgado e da lealdade constitucional entre os órgãos de soberania.

O Tribunal assinalou igualmente que a Comissão Parlamentar de Inquérito, tal como configurada, se afastava da finalidade constitucionalmente atribuída a esse instrumento, que é essencialmente vocacionado para a fiscalização política do Governo, não podendo ser utilizado para reapreciar questões já definitivamente decididas pelos tribunais.

O pedido de fiscalização da constitucionalidade tinha sido apresentado pelo Procurador-Geral da República, Luís Landim, que considerava que a criação da comissão parlamentar poderia violar o princípio da separação de poderes, uma vez que os factos em causa já tinham sido apreciados pelo Tribunal da Relação de Barlavento e pelo Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde, com sentença transitada em julgado.

Numa fase anterior do processo, através do Acórdão n.º 1/2026, o Tribunal Constitucional analisou o pedido de suspensão imediata da eficácia da resolução, mas decidiu não aplicar a medida cautelar. Na ocasião, os magistrados consideraram que não existia urgência suficiente para suspender a resolução, tendo em conta que a entrada em funções da comissão tinha sido adiada pelo presidente da Assembleia Nacional após o pedido de fiscalização da constitucionalidade.

O tribunal entendeu ainda que existiam mecanismos legais de salvaguarda capazes de evitar eventuais abusos ou interferências no funcionamento do sistema judicial, optando por aguardar a decisão final sobre o mérito da acção, agora concluída com a declaração de inconstitucionalidade da resolução.

Contraste

Este posicionamento do TC contrasta com o assumido em Janeiro deste ano quando aquele Tribunal tinha decidido não suspender a eficácia da resolução da Assembleia Nacional que criava a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a apurar a conduta do antigo deputado Amadeu Oliveira.

Embora tenha considerado as preocupações do Procurador-Geral da República “justificadas” e “longe de serem fantasiosas”, o Tribunal entendeu que não havia necessidade de intervenção cautelar neste momento. O factor determinante foi o adiamento da entrada em funções dos membros da CPI, comunicado oficialmente pelo Presidente da Assembleia Nacional em virtude do pedido de fiscalização da constitucionalidade, o que eliminou a urgência imediata da suspensão. Além disso, o Tribunal considerou que ainda não é possível prever com clareza como a comissão irá exercer os poderes conferidos pela Resolução.

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MpD e PAICV entre a cautela e o silêncio

Esta terça-feira, à margem das conferências de imprensa sobre as jornadas parlamentares, MpD e PAICV dividiram-se entre a cautela e o silêncio sobre o posicionamento do Tribunal Constitucional.

Do lado do MpD, o deputado Filipe Santos anunciou que o seu partido acata a decisão do Tribunal Constitucional e indicou que o seu partido ainda não realizou uma análise detalhada do acórdão do TC referindo ainda que o MpD irá apresentar um posicionamento oficial em momento oportuno.

Já do lado do PAICV o líder parlamentar, Clóvis Silva, escusou-se a comentar o novo acórdão garantindo que ainda não conhecia o acórdão.

“Eu ainda não tenho essa informação”, declarou acrescentando de seguida que PAICV “vai ter que ponderar em relação a esta situação, em particular analisar o acórdão do Tribunal Constitucional e depois posicionar-se”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1267 de 11 de Março de 2026.