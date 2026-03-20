Autoridades de saúde garantem que não existe surto de Shigella no país

Os resultados preliminares do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), apresentados hoje, indicam ausência de surto activo de Shigella no Sal e na Boa Vista, apesar de casos isolados e de contaminação na cadeia de suprimentos de produtos frescos e na água de rega em hotéis, admitindo-se a possível introdução de uma bactéria proveniente de regiões da Europa.

Esta investigação foi espoletada no âmbito das informações recebidas à margem das actividades do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), segundo as quais foram detectados alguns casos de gastroenterites em turistas europeus que recentemente estiveram nas ilhas do Sal e da Boa Vista, conforme garantiu o administrador do INSP, Élio Rocha.

A investigação consistiu na colheita e análise de amostras de água de consumo humano, de alimentos frescos, de superfícies de manipulação e manipuladores, água de rega e amostras clínicas, num total de 156 amostras analisadas.

“Na investigação realizada, apurou-se que a água de consumo humano não apresentava contaminação. No entanto, com relação às amostras da água utilizada na rega de produtos frescos, foi detectada presença da bactéria. As investigações feitas identificaram a espécie de Shigella Sonnei nas amostras”, explicou Élio Rocha.

O administrador do INSP garantiu que as autoridades sanitárias já emitiram um conjunto de recomendações e medidas a serem seguidas pelos operadores. Dentre eles, o reforço dos processos de desinfecção dos produtos frescos na cadeia de produção, importação e distribuição, o reforço da vigilância laboratorial da qualidade destes produtos nas ilhas, bem como o reforço da vigilância epidemiológica específica para gastroenterites e da fiscalização junto dos operadores económicos envolvidos na cadeia de produção, armazenamento e distribuição de alimentos.

“Os resultados da investigação mostram que existe a presença dessa Shigella e que poderá, eventualmente, ter algum turista que foi contaminado aqui em Cabo Verde. Não precisamos fazer uma investigação específica, mas com a análise genómica das tirpes já isoladas conseguimos saber de qual parte é proveniente essa bactéria”, assegurou. Élio Rocha avançou que já estão em curso, nos laboratórios nacionais, análises de genoma completo, que poderão elucidar de melhor forma a origem da Shigella.

“Mas não é uma doença que tenha uma taxa de letalidade tão elevada. É, portanto, uma infecção bacteriana e trata-se com antibióticos”, afirmou Élio Rocha.