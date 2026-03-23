Prisão preventiva para três homens por agressão sexual e tentativa de homicídio na Praia

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para três homens. Um deles, de 42 anos, é acusado de agressão sexual, enquanto os outros dois, jovens, estão ligados à morte de Wilson Tavares, conhecido por “Zidane”. Um dos jovens já estava detido e foi novamente constituído arguido pelo atentado contra o primo de Zidane.

Segundo a Polícia Judiciária (PJ), a detenção dos três suspeitos ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliária emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia, nos dias 19 e 20 de Março.

No caso de agressão sexual, o crime ocorreu a 20 de Fevereiro de 2026 e teve como vítima uma mulher de 36 anos, residente em Ponta d’Água. O suspeito, solteiro e natural da freguesia de Nossa Senhora da Graça, também reside na localidade.

Quanto aos jovens detidos por homicídio agravado na forma tentada e posse ilegal de armas, ambos são residentes em Achada de Santo António (ASA). O primeiro, de 18 anos, é indiciado pelo atentado ocorrido a 31 de Outubro de 2025 contra o primo do falecido Wilson Tavares. O segundo, de 23 anos, já estava detido pelo homicídio de Zidane e foi agora constituído arguido pelo atentado contra o primo do falecido.

A PJ esclareceu que durante o atentado, a vítima (primo de “Zidane”) foi atingida por vários disparos dentro de uma viatura na rua Sonasa, em ASA, sendo socorrida e transportada ao Hospital Universitário Agostinho Neto, de onde recebeu alta médica após tratamento de ferimentos ligeiros.

Com esta última detenção, sobe para quatro o número total de suspeitos detidos pela PJ no âmbito das investigações relacionadas com a morte de Wilson Tavares. Destes, três estão em prisão preventiva e um sujeito à medida de apresentação periódica às autoridades.