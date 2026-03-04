PJ detém mais um suspeito de homicídio de um jovem em ASA

A Polícia Judiciária (PJ) deteve mais um indivíduo do sexo masculino, de 22 anos, suspeito de envolvimento no homicídio de um jovem de 16 anos, conhecido por “Chris”, vítima mortal de um tiroteio ocorrido na noite de 26 de Março de 2025, na zona de Brasil, em Achada de Santo António (ASA), cidade da Praia.

Conforme a PJ, o suspeito estava foragido desde 20 de Dezembro, quando fugiu durante uma diligência de busca e apreensão realizada na sua residência, em ASA, Brasi, impossibilitando a sua detenção na ocasião.

Na sequência dessa fuga, o visado permaneceu foragido, vindo a ser agora localizado e detido pela PJ, mediante mandado de detenção fora de flagrante delito, solicitado pela PJ e promovido pelo Ministério Público, tendo sido apresentado às autoridades no dia 27 de Fevereiro do corrente ano.

Após ser presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, o Tribunal da Comarca da Praia decretou como medida de coacção a apresentação periódica às autoridades, devendo o arguido aguardar os ulteriores trâmites processuais sujeito a essa medida.

Com esta última detenção, eleva-se para dez o número total de suspeitos detidos pela PJ no âmbito das investigações relacionadas com este homicídio. Destes, oito foram detidos mediante mandados de detenção fora de flagrante delito e dois na sequência do cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliária promovidos pelo Ministério Público, tendo sido detidos em flagrante delito.

Foto: Depositphotos