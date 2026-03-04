PJ detém mais um suspeito de homicídio de um jovem em ASA

Conforme a PJ, o suspeito estava foragido desde 20 de Dezembro, quando fugiu durante uma diligência de busca e apreensão realizada na sua residência, em ASA, Brasi, impossibilitando a sua detenção na ocasião.
Na sequência dessa fuga, o visado permaneceu foragido, vindo a ser agora localizado e detido pela PJ, mediante mandado de detenção fora de flagrante delito, solicitado pela PJ e promovido pelo Ministério Público, tendo sido apresentado às autoridades no dia 27 de Fevereiro do corrente ano.
Após ser presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, o Tribunal da Comarca da Praia decretou como medida de coacção a apresentação periódica às autoridades, devendo o arguido aguardar os ulteriores trâmites processuais sujeito a essa medida.
Com esta última detenção, eleva-se para dez o número total de suspeitos detidos pela PJ no âmbito das investigações relacionadas com este homicídio. Destes, oito foram detidos mediante mandados de detenção fora de flagrante delito e dois na sequência do cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliária promovidos pelo Ministério Público, tendo sido detidos em flagrante delito.
Foto: Depositphotos