Hondius deverá deixar Cabo Verde brevemente

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, confirmou hoje que o cruzeiro Hondius, retido ao largo da Praia devido a um surto de hantavírus, deverá abandonar brevemente as águas de Cabo Verde e seguir para Espanha, com a conclusão da evacuação dos três doentes em estado crítico que se encontravam a bordo.

“O barco depois vai seguir o seu rumo para a Espanha e lá terão condições para dar resposta aos doentes que estão isolados... Creio que brevemente, depois dos três doentes em estado crítico serem evacuados para Espanha, o barco estará em condições de seguir o seu rumo”, disse aos jornalistas, no terreno, durante a campanha.

Ulisses Correia e Silva, justificou que o país não permitiu o atracamento da embarcação em nenhum porto nacional para não colocar em risco a população e Cabo Verde enquanto destino turístico.

Nesse sentido, pediu tranquilidade à população e clarificou que o navio não irá atracar em Cabo Verde.

“As pessoas devem ficar tranquilas porque o barco não vai atracar nos portos de Cabo Verde. Cabo Verde não tem condições e não podemos colocar em risco a população nem o país como destino turístico”,sublinhou.

O Primeiro-ministro garantiu que a componente humanitária está a ser respeitada, sobretudo no acompanhamento dos casos mais graves.

“Devemos estar sintonizados com o sofrimento e a dificuldade das pessoas a bordo”, disse.

Cerca de 150 pessoas continuam retidas no Hondius, que transporta passageiros, na maioria britânicos, americanos e espanhóis, num cruzeiro de luxo que partiu do extremo sul da Argentina no final de Março.

O cruzeiro visitou a península Antártica, a Geórgia do Sul e Tristão da Cunha – algumas das ilhas mais remotas do planeta.

Hoje, três pacientes do sexo masculino que se encontravam a bordo foram ransportados para os seus países de origem, respectivamente Países Baixos e Reino Unido, numa operação coordenada pelas autoridades cabo-verdianas, com forte dispositivo policial e sanitário, em dois aviões-ambulância, de matrículas LX-RHC e TC-RSD.

Sublinhe-se que a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou que, até esta quarta-feira, 6, foram registados oito casos, dos quais três foram confirmados como hantavírus através de testes laboratoriais.

Do total de casos, há registo de três vítimas mortais e um cidadão em estado crítico, internado na África do Sul.

O caso mais recente é de um homem que está a receber tratamento no Hospital Universitário de Zurique, na Suíça, após ter estado a bordo do navio de cruzeiro Hondius.

Segundo o Gabinete Federal de Saúde Pública da Suíça, o homem regressou recentemente de uma viagem à América do Sul com a mulher no final de Abril e, após apresentar sintomas, consultou o seu médico de família por telefone e foi ao Hospital Universitário de Zurique para realizar o teste, onde foi imediatamente isolado.

A OMS acredita que “possa estar a ocorrer alguma transmissão de pessoa para pessoa entre os contactos mais próximos , marido e mulher, pessoas que partilharam cabines, etc”.