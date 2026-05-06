INSP garante ausência de casos de hantavírus no país apesar de presença de roedores

O Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) assegurou hoje que, apesar do registo de roedores em algumas localidades, não existe, neste momento, qualquer caso notificado de hantavirose no país e garantiu que o risco para a população é considerado baixo.

Num comunicado, o INSP explica que o surto registado no navio de cruzeiro internacional ocorreu num ambiente específico e fechado, estando sob acompanhamento das autoridades internacionais, e teve origem em roedores selvagens.

“Apesar do registo de roedores em algumas localidades, importa realçar que não existe, neste momento, qualquer caso notificado de hantavirose em Cabo Verde”, lê-se.

O INSP refere que uma avaliação previamente realizada indica que o risco actual para a população é baixo e que todas as medidas de prevenção da introdução da doença ou eventual contacto com casos infectados já estão a ser tomadas, particularmente o reforço da vigilância epidemiológica, a monitorização dos pontos de entrada, incluindo portos e aeroportos, o seguimento clínico e epidemiológico dos casos infectados a bordo do navio em articulação com autoridades locais e internacionais.

“A situação continua a ser devidamente acompanhada, as medidas de prevenção e controlo estão em curso. Recomenda-se serenidade e atenção às orientações das autoridades de saúde. Todas as informações pertinentes serão partilhadas para manter a população informada”, consta.

A hantavirose é uma infeção viral que ocorre principalmente através do contacto com secreções de roedores infectados ou pela inalação de partículas contaminadas.

Os sintomas podem variar entre febre e dores musculares, podendo evoluir, em casos mais graves, para complicações respiratórias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a transmissão entre pessoas é extremamente rara.

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