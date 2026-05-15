Aulas suspensas na segunda-feira após eleições para limpeza e reorganização das escolas

A medida surge na sequência da utilização de várias escolas como assembleias de voto nas eleições deste domingo, 17.
Segundo o comunicado do Ministério da Educação, a suspensão das actividades lectivas destina-se a permitir a limpeza, reorganização e reposição das condições adequadas de funcionamento das salas de aula e restantes espaços escolares usados durante o acto eleitoral.
A DNE explica ainda que a decisão tem em conta o facto de uma larga maioria dos membros das mesas de voto ser constituída por professores e outros agentes educativos que, nos termos da legislação eleitoral em vigor, beneficiam de dispensa no dia imediatamente seguinte às eleições.