Preparativos para início das aulas decorrem “a bom ritmo”

Inicia-se a 15 de Setembro, uma segunda-feira, o ano lectivo 2025/2026, sob o lema “Resiliência e Confiança para uma Educação de Qualidade”. O sistema educativo contará com cerca de 7.500 professores e 130 mil alunos, números estáveis relativamente ao ano anterior.

Escolas em algumas ilhas e municípios do país já se manifestaram prontas para o arranque excepto São Vicente, que terá algumas dificuldades tendo em conta os danos causados pela tempestade de 11 de Agosto.

A cerimónia oficial de abertura do ano escolar terá lugar em São Miguel, na ilha de Santiago, em substituição de São Nicolau, onde inicialmente estava prevista, mas acabou por ser inviabilizada devido aos danos provocados pelas chuvas.

O ministro da Educação, Amadeu Cruz, destacou que não são esperadas grandes dificuldades, com excepção de São Vicente, devido à situação de emergência. Amadeu Cruz assegurou, no passado dia 22 de Agosto, que está em marcha um plano emergencial para garantir condições mínimas de funcionamento das escolas das ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau, também afectadas pela tempestade Erin.

Corpo Docente e PCFR

A colocação dos cerca de 7.500 docentes está praticamente concluída, incluindo a renovação de contratos e algumas transferências pontuais, garantiu o Ministro da Educação (ME). Para o ano lectivo 2025/2026, o Ministério da Educação recebeu 576 pedidos de transferência, dos quais 73 professores foram transferidos, conforme a lista homologada pelo ministro da Educação, esta segunda-feira, 1 de Setembro.

No passado dia 22 de Agosto, o responsável pela pasta da Educação afiançou estar a acompanhar com abertura e tolerância as manifestações e comentários dos professores relativamente à lista definitiva de transição para o novo regime PCFR (Plano de Carreira, Funções e Remunerações).

Novas medidas para o ano lectivo 2025/2026

Este ano lectivo vai arrancar com novas regras. Os alunos do Ensino Básico Obrigatório (do 1.º ao 8.º ano de escolaridade) deixarão de poder utilizar telemóveis durante o horário lectivo, em todos os espaços das escolas, salvo em situações devidamente autorizadas para fins pedagógicos. Esta medida foi anunciada pelo Ministério da Educação, no passado dia 1 de Agosto, embora algumas escolas já tivessem avançado de forma autónoma com esta estratégia. É o caso da Escola Abílio Duarte, na cidade da Praia, onde os resultados se fizeram sentir de imediato.

Uma das medidas mais visíveis, conforme a Delegada do Ministério da Educação da Praia, Constantina Afonso, passa pelo encerramento dos portões durante o horário das aulas. A decisão, que já era aplicada em alguns estabelecimentos de ensino, pretende travar a antiga prática que permitia aos alunos entrar e sair livremente ao longo do dia.

Para além destas medidas, Constantina Afonso destacou ainda o papel dos conselhos de disciplina e da parceria com o programa Escola Segura, um apoio considerado fundamental para manter a tranquilidade de toda a comunidade educativa.

Reabilitação de Escolas

Constantina Afonso referiu que, na Praia, dez estabelecimentos de ensino beneficiaram de novas cozinhas e casas de banho no âmbito do Programa PROMOSAN da Cooperação, enquanto outros estão a receber obras em espaços desportivos e áreas comuns.

Em São Domingos, interior da ilha de Santiago, seis escolas receberam, dentro do programa, cozinhas e casas de banho totalmente reabilitadas a 13 de Agosto, segundo a Rádio Educativa.

Já em Ribeira Grande de Santiago, no dia 18 do mesmo mês, foram entregues à Delegação do Ministério da Educação as chaves das cozinhas e casas de banho reabilitadas nas Escolas Básicas de Tronco, Belém e João Varela.

Escolas prontas para as aulas

Na ilha do Maio, as condições para o início das aulas já estão “praticamente prontas”, com destaque para a introdução das aulas de informática na Escola Básica da Calheta, através do projecto-piloto "Net Tudo", garantia dada pela Delegada do Ministério da Educação da ilha, MariaJosé Ribeiro, esta segunda-feira, 1 de Setembro.

O agrupamento n.º IX da Escola Secundária Manuel Lopes, na Cidade da Praia, prepara-se para receber cerca de 3.600 alunos. A Directora da Escola Secundária Manuel Lopes, Edmira Barbosa, sublinhou, na sexta-feira, 29 de Agosto, a aposta na motivação dos estudantes e no maior envolvimento dos encarregados de educação.

Em Santa Catarina de Santiago, os trabalhos de organização decorrem em bom ritmo, ressaltou, no dia 20 de Agosto, o Delegado do Ministério da Educação no concelho, Manuel do Rosário. Santa Cruz contará com 5.566 alunos, acompanhados por 391 professores, em funcionamento em 24 escolas. Antes da abertura oficial serão entregues cerca de 150 kits escolares aos alunos do 1.º ao 9.º ano, disse o Delegado do Ministério da Educação de Santa Cruz, Paulino Oliveira.

Conforme afirmou o Delegado do Ministério da Educação de São Vicente, Jorge da Luz, no dia 28 de Agosto, a ilha enfrentará “um grande desafio”, devido aos estragos causados pela tempestade de 11 de Agosto, que afectou várias escolas, sendo a mais atingida a Escola Industrial e Comercial do Mindelo, para além dos materiais escolares que também ficaram danificados.

Na Ribeira Grande de Santo Antão, mais de dois mil alunos estarão distribuídos por 28 escolas. As prioridades passam, segundo a Delegada daquela região, a 13 de Agosto, pela reabilitação de escolas e pela realização de encontros de reflexão, sobretudo em Matemática e Língua Portuguesa.

*com Rádio e Tecnologias Educativas

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1240 de 3 de Setembro de 2025.