CNE garante que “está tudo a postos” para votação de domingo

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) assegurou esta sexta-feira que estão concluídos os preparativos para as legislativas de domingo, 17, com a presidente do órgão a afirmar que “está tudo a postos” para o arranque do escrutínio.

A garantia foi dada pela presidente da CNE, Maria do Rosário Gonçalves, durante um briefing com observadores internacionais e equipas envolvidas no processo eleitoral.

“Até hoje podemos dizer que está tudo a postos. Já temos boletins de voto, já temos assembleias de voto, já temos eleitores definidos, o quadro legal pronto e nós acreditamos que sim”, afirmou.

A responsável explicou que, a partir de hojes, a administração eleitoral deixará de acompanhar directamente a execução operacional do processo, que passa a estar sob responsabilidade das mesas de voto no dia da eleição.

“No domingo, todo o processo deixa de estar sob o controlo da Comissão Nacional de Eleições e passa para os membros de mesa, que constituem uma entidade independente e autónoma”, precisou.

Maria do Rosário Gonçalves indicou ainda que mais de oito mil cidadãos foram formados para funções de membros de mesa, tanto em Cabo Verde como na diáspora, manifestando confiança na capacidade de resposta das estruturas eleitorais.

“Se todos cumprirem com as suas responsabilidades e compromissos com a nação cabo-verdiana, está tudo preparado para os eleitores deslocarem-se às assembleias de voto no dia 17, entre as 08:00 e as 18:00, e exercerem o seu direito de escolha”, afirmou.

Sobre denúncias de alegada compra de votos e aliciamento de eleitores nas redes sociais, a presidente da CNE apelou ao voto consciente e sublinhou que, na ausência de provas concretas, a instituição manterá o reforço das mensagens de integridade eleitoral.

“Havendo denúncias concretas e identificação dos possíveis autores destas práticas, a Comissão Nacional de Eleições fará a habitual denúncia ao Ministério Público”, advertiu, defendendo que tais situações não devem “manchar a cultura política e eleitoral cabo-verdiana construída ao longo dos anos com muitos sacrifícios”.

Nas legislativas de domingo concorrem cinco partidos políticos — PAICV, MpD, UCID, PTS e PP — para a eleição dos 72 deputados da Assembleia Nacional, distribuídos por 13 círculos eleitorais, dez no país e três na diáspora.

Nas últimas eleições legislativas, realizadas a 18 de Abril de 2021, o Movimento para a Democracia (MpD) venceu com maioria absoluta, ao eleger 38 deputados, contra 30 do PAICV e quatro da UCID.