IMP interdita saída de pequenas embarcações para o mar nas ilhas de Barlavento

O Instituto Marítimo Portuário (IMP) informou hoje que se encontra interditada a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta, devido ao agravamento das condições meteorológicas previstas para as próximas 48 horas no arquipélago.

Segundo o comunicado divulgado pela instituição, prevê-se uma intensificação significativa do vento de Nordeste/Norte-Nordeste (NE/NNE), com intensidade entre 5 e 6 na escala de Beaufort e rajadas ocasionais que poderão atingir força 7 em alguns sectores durante o dia.

Durante a noite e madrugada, o vento deverá diminuir localmente para intensidade 4.

Face a este cenário, a Autoridade Marítima apela a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores para que respeitem a interdição, salientando que a medida visa garantir a segurança das embarcações e das pessoas no mar.

A instituição informa ainda que a restrição manter-se-á em vigor enquanto persistirem as condições adversas do estado do tempo.

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