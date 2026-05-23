ICCA encara com expectativa positiva entrada do novo governo e pede sustentabilidade nos ganhos

A presidente do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), Zaida Freitas, afirmou hoje que a instituição encara com expectativa positiva a entrada do novo governo, defendendo a continuidade das políticas de protecção infanto-juvenil.

As declarações foram feitas à Inforpress, à margem de um encontro entre famílias e parceiros da protecção infantil, que decorreu na cidade da Praia.

Questionada sobre as expectativas do ICCA em relação ao novo executivo saído das eleições de 17 de Maio, a responsável sublinhou que o foco se mantém no avanço da agenda social.

“As expectativas são sempre as melhores, nós acreditamos sempre que haja mudanças positivas e, da parte do ICCA, continuaremos a trabalhar no sentido de dar o nosso melhor”, declarou Zaida Freitas, realçando o compromisso técnico da instituição independentemente do ciclo político.

A responsável salientou que Cabo Verde tem feito progressos assinaláveis na salvaguarda dos direitos dos menores, embora reconheça que a conjuntura actual impõe cautelas e resiliência.

“Temos ainda muitos desafios e, portanto, temos que continuar a trabalhar para que efectivamente se consiga manter e dar sustentabilidade aos ganhos alcançados, mas também fazer face aos desafios a nível nacional”, alertou.

A presidente do ICCA concluiu reforçando o voto de que o país continue a trilhar um caminho de desenvolvimento inclusivo.

“Desejamos sempre o melhor para o nosso país e sobretudo para as nossas crianças e os jovens”, concluiu.