Governo inicia construção de habitações sociais em Palha Sé para jovens e famílias

A Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, anunciou o arranque iminente de 66 novas habitações sociais em Palha Sé, projectadas para jovens e famílias dos grupos 1 e 2.

Em declarações aos jornalistas, Eunice Silva disse que as moradias, inspiradas na arquitetura tradicional cabo-verdiana, incluirão quintais, varandas e telhados vermelhos.

“Aqui em Palmarejo, estamos a completar os 236 apartamentos, que deverão estar prontos entre Abril e Maio. Desses, 84 são T2 e 162 são T0. Devo esclarecer que o T0 pode ser convertido num T1, bastando às famílias colocarem uma porta para separar o quarto da sala e da kitchenette integrada”, disse a ministra que acompanhava as obras de habitações sociais na zona K no Palmarejo Grande.

Eunice Silva anunciou novas intervenções previstas para breve, incluindo mais 166 habitações na Zona K, destinadas especialmente aos jovens. “Estas obras complementam os 236 apartamentos que visitámos hoje", assegurou.

Também referiu que o Governo tem, neste momento, várias intervenções que decorrem no país e citou que em São Vicente estão em andamento outras 236 habitações, além de 66 novas unidades que deverão arrancar brevemente em Palha Sé.

A governante enfatizou que estas iniciativas integram a política de combate ao défice habitacional, uma prioridade do Governo.

“No mandato anterior, trabalhámos na erradicação do défice qualitativo e investimos em habitações de raiz no Sal e Boa Vista para retirar as pessoas das barracas. Paralelamente, gerimos e finalizámos o programa Casa para Todos. Agora, estamos a implementar este programa em todos os municípios do país”.

Na próxima semana, a ministra vai estar no interior da Ilha de Santiago para acompanhar as obras.

“Já temos trabalhos em Santa Catarina, São Salvador do Mundo, São Miguel, e estamos a ultimar São Lourenço dos Órgãos e Santa Cruz. Em São Nicolau, por exemplo, estamos com 24 habitações unifamiliares de rés-do-chão com telha”.