ONSEC antecipa manutenção e intervém em subestações afetadas pela bruma seca

O Operador Nacional do Sistema Eléctrico de Cabo Verde (ONSEC) informou esta quinta-feira, 28, que está a realizar intervenções urgentes nas subestações de Palmarejo e Monte Vaca, na ilha de Santiago, devido aos efeitos da bruma seca, que têm provocado perturbações no fornecimento de energia eléctrica nos últimos dias.

Num comunicado conjunto com a Empresa de Produção de Electricidade de Cabo Verde (EPEC) e a Empresa de Distribuição de Electricidade de Cabo Verde (EDEC),

as entidades lamentam os transtornos causados pelas falhas verificadas, sobretudo na noite de 27 de Maio e na madrugada do dia 28.

Segundo as empresas, as interrupções resultam do efeito acumulado da bruma seca persistente e das neblinas registadas nos últimos dias, condições atmosféricas que favorecem a deposição de partículas salinas e húmidas nos isoladores das subestações de alta tensão, comprometendo a estabilidade da rede eléctrica.

Perante este cenário, foi decidido antecipar a manutenção que estava inicialmente prevista para a próxima semana, de forma a reduzir o risco de novas perturbações.

Assim, está prevista a subestação de Palmarejocom corte de energia entre as 12h00 e as 14h00, com impacto nos municípios de São Miguel, Santa Cruz, Tarrafal, Santa Catarina e São Salvador do Mundo (Picos); Subestação de São Filipe (Monte Vaca) com intervenção prevista entre as 14h00 e as 14h30, na ilha do Fogo, na zona de São Filipe.

As entidades asseguram que continuam a monitorizar a evolução das condições atmosféricas e admitem a possibilidade de novas intervenções, caso se revelem necessárias.