Eleições no MpD - Presidente interino só será conhecido após reunião da Direcção Nacional

O Movimento para a Democracia (MpD) continua sem um presidente interino definido, apesar de já ter iniciado formalmente o processo de sucessão na liderança partidária. A escolha do dirigente que irá conduzir o partido durante os próximos meses caberá à Direcção Nacional (DN), que ainda terá de se reunir para proceder à respectiva designação.

Até lá, a actual direcção mantém-se em funções, assegurando o normal funcionamento do partido e a preparação do calendário político que culminará com a eleição de um novo presidente e a realização da Convenção Nacional.

Segundo um comunicado da Comissão Política Nacional (CPN), reunida a 22 de Maio na sequência dos resultados das eleições legislativas de 17 de Maio, a CPN recorda que Ulisses Correia e Silva reafirmou perante aquele órgão a decisão de renunciar ao cargo de presidente do MpD, posição que já havia tornado pública na noite eleitoral.

A partir dessa decisão, abre-se um período de transição considerado particularmente relevante para o futuro da maior força da oposição cabo-verdiana. O partido terá de reorganizar a sua liderança interna, preparar a renovação dos seus órgãos e definir a estratégia política para os próximos anos, num contexto marcado pela passagem para a oposição após vários anos de exercício do poder.

Segundo o comunicado, será precisamente a Direcção Nacional a entidade responsável por indicar o presidente interino que ficará encarregado de conduzir este processo. A missão do futuro líder transitório está claramente definida: dirigir o partido durante a preparação e organização das eleições internas e da Convenção Nacional que irá escolher a nova liderança.

Embora o documento não avance datas para a reunião da Direcção Nacional nem apresente possíveis nomes para a sucessão interina, estabelece um calendário para as próximas etapas do processo interno.

A Comissão Política Nacional decidiu marcar para o dia 9 de Agosto de 2026 as eleições para presidente do MpD e para delegados à Convenção Nacional. A mesma reunião deliberou ainda propor à Direcção Nacional que a Convenção Nacional decorra nos dias 4, 5 e 6 de Setembro de 2026.

Estas datas definem o período durante o qual o presidente interino deverá exercer funções. Caber-lhe-á garantir a neutralidade e o regular funcionamento dos mecanismos internos do partido, coordenar a preparação logística das eleições e assegurar que a Convenção Nacional decorra de forma organizada e em conformidade com os estatutos e regulamentos internos.

A escolha da liderança transitória assume importância acrescida porque ocorrerá num momento particularmente sensível para o MpD. O partido enfrenta simultaneamente a necessidade de gerir a saída do seu líder histórico dos últimos anos e de preparar a eleição daquele que será responsável por conduzir a oposição política ao novo Governo.

Ulisses Correia e Silva liderou o MpD durante uma das fases mais marcantes da sua história recente, período durante o qual o partido conquistou e exerceu o poder governativo. A sua decisão de abandonar a presidência surge na sequência dos resultados eleitorais de 17 de Maio, que conduziram à alternância política.

No comunicado divulgado após a reunião da CPN, o partido procura enquadrar essa mudança como parte do normal funcionamento do sistema democrático. A direcção política sublinha que a alternância faz parte dos princípios que o próprio MpD ajudou a consolidar em Cabo Verde desde a instauração do regime democrático.

“A alternância política faz parte da democracia que ajudamos a construir”, refere o documento, acrescentando que o partido continuará a desempenhar o seu papel enquanto força política na oposição, tanto no parlamento como nas restantes esferas da vida pública nacional.

A mensagem procura transmitir uma imagem de estabilidade institucional num momento em que se inicia uma nova fase da vida interna da organização. Apesar da saída anunciada do presidente, o comunicado enfatiza a continuidade do funcionamento dos órgãos partidários e a existência de um roteiro claramente definido para a sucessão.

A Comissão Política Nacional aproveitou igualmente a ocasião para reafirmar o compromisso do MpD com a democracia, a boa governação e a defesa dos interesses nacionais. No texto, os dirigentes garantem que o partido continuará empenhado em servir Cabo Verde, independentemente da posição que ocupa no quadro político nacional.

Até que a Direcção Nacional se reúna e escolha o presidente interino, mantém-se assim a actual estrutura dirigente, responsável por assegurar a condução dos assuntos correntes e a preparação das próximas etapas do processo eleitoral interno.

Os próximos meses serão decisivos para o futuro do MpD. Além da eleição de um novo presidente, o partido terá de redefinir a sua estratégia política, reorganizar a sua estrutura interna e preparar-se para desempenhar o papel de principal força da oposição. O primeiro passo desse processo será precisamente a escolha do presidente interino, figura que terá a responsabilidade de garantir uma transição estável e de criar as condições para que a disputa pela liderança decorra de forma transparente e participada.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1279 de 03 de Junho de 2026.