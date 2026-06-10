​Governo concede tolerância de ponto na segunda-feira, 15 de Junho

A medida consta de uma resolução aprovada esta quarta-feira, 10, em Conselho de Ministros.
Numa publicação nas redes sociais, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou tratar-se de uma medida excepcional para um momento excepcional: a estreia dos Tubarões Azuis frente à Espanha na Copa do Mundo.
Segundo o chefe do Governo, a decisão visa permitir que todos possam acompanhar e apoiar a selecção nacional.
A selecção de Cabo Verde faz a sua estreia oficial no Campeonato do Mundo no dia 15 de Junho, diante da Espanha, em jogo da primeira jornada do Grupo H.
No dia 21, a equipa nacional defronta o Uruguai, em Miami, às 21h00, encerrando a fase de grupos frente à Arábia Saudita, no dia 26 de Junho, em Houston, Texas, às 23h00.