​Governo concede tolerância de ponto na segunda-feira, 15 de Junho

O Governo vai conceder tolerância de ponto na segunda-feira, 15 de Junho, a partir das 13h00, aos funcionários e agentes do Estado, dos institutos públicos e das autarquias locais, para que possam assistir à estreia da selecção de Cabo Verde no Mundial.

A medida consta de uma resolução aprovada esta quarta-feira, 10, em Conselho de Ministros.

Numa publicação nas redes sociais, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou tratar-se de uma medida excepcional para um momento excepcional: a estreia dos Tubarões Azuis frente à Espanha na Copa do Mundo.

Segundo o chefe do Governo, a decisão visa permitir que todos possam acompanhar e apoiar a selecção nacional.

A selecção de Cabo Verde faz a sua estreia oficial no Campeonato do Mundo no dia 15 de Junho, diante da Espanha, em jogo da primeira jornada do Grupo H.

No dia 21, a equipa nacional defronta o Uruguai, em Miami, às 21h00, encerrando a fase de grupos frente à Arábia Saudita, no dia 26 de Junho, em Houston, Texas, às 23h00.