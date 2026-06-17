Dadores recebem alta dois dias depois dos transplantes renais em São Vicente

Os três dadores de rins envolvidos nos transplantes realizados na passada segunda-feira, em São Vicente, receberam hoje alta hospitalar. Os doadores deixaram hoje o Hospital Baptista de Sousa, apenas 48 horas após a cirurgia, sem complicações e em bom estado de saúde.

A recuperação rápida foi possível graças à utilização da técnica laparoscópica, minimamente invasiva.

A informação foi avançada à Rádio Morabeza pelo cirurgião vascular e coordenador da missão de transplantação renal, Norton de Matos.

“Estão bem, estão sem dores, sem problema nenhum. Vão para casa em 48 horas, porque a técnica que se usa é a colheita laparoscópica. Portanto, esta tecnologia permite isto. Os doentes vão para casa, já estão fora do hospital. É uma maravilha, estamos encantados”, sublinha.

O especialista recorda que o transplante representa uma oportunidade de renascimento para os pacientes e sublinha o espírito de solidariedade demonstrado pelas famílias cabo-verdianas.

“Do ponto de vista do doente, isto é um avanço extraordinário. O doente que está dependente de uma hemodiálise três vezes por semana passa quatro horas com as agulhas ligadas ao sangue, completamente dependente, não tem autonomia e, além disso, vive menos do que se for transplantado e tem mais complicações do que se for transplantado. Ou seja, além de ter uma qualidade de vida não comparável, ganha autonomia, pode viajar, pode fazer o que quiser”, afirma.

O médico defende a actualização da legislação nacional sobre a doação de órgãos, de forma a permitir que pessoas sem laços de consanguinidade, como cônjuges e familiares adoptivos, possam igualmente ser dadoras.

“A legislação está ligeiramente antiquada porque só permite colheitas em dadores vivos consanguíneos. Ora, marido e mulher não podem dar um ao outro, isto não faz sentido. É preciso evoluir a lei. Para além disso, é preciso difundir, mostrar estes dadores e estes transplantados. Eles estão muito bem. É preciso demonstrar que isto é possível, que temos de andar para a frente e que temos de fazer mais”, explica.

Após a realização inédita de três transplantes renais num único dia em São Vicente, a equipa médica prepara-se agora para avançar com mais três intervenções na cidade da Praia, previstas para esta quinta-feira.