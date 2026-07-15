Chuva, vento forte e mar agitado previstos a partir de quinta-feira - INMG

Um centro de baixa pressão localizado a sul do arquipélago vai influenciar as condições meteorológicas em Cabo Verde nos dias 16 e 17 de Julho, com maior incidência nas ilhas de Sotavento, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG).

De acordo com a informação meteorológica divulgada pelo INMG, o sistema poderá provocar ocorrência de chuva, intensificação do vento e agravamento do estado do mar em algumas zonas do país.

A previsão aponta para a possibilidade de chuviscos e chuva fraca a moderada a partir da noite desta quinta-feira, 16, prolongando-se durante o dia 17. Nas ilhas de Sotavento, existe ainda a possibilidade de ocorrência de trovoadas, com a instabilidade a poder atingir gradualmente as ilhas do Barlavento Ocidental.

Para sexta-feira, 17, o INMG prevê um aumento significativo da intensidade do vento, que deverá soprar de Sul/Sudeste, de moderado a forte, com velocidades entre 45 e 55 quilómetros por hora e rajadas que poderão chegar aos 65 quilómetros por hora.

O estado do mar também deverá agravar-se, com ondas de Sudeste entre três e 4,5 metros de altura, afetando principalmente as zonas costeiras sul das ilhas de Sotavento, com maior destaque para Maio e Santiago.

O Instituto recomenda atenção redobrada nas zonas altas, onde o vento poderá ultrapassar os 60 quilómetros por hora, e nas zonas costeiras mais expostas ao mar.

O INMG garante que continuará a acompanhar a evolução do sistema meteorológico e atualizará a informação sempre que se justificar.