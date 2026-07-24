Ilha do Fogo terá corte geral de energia amanhã para testes no sistema fotovoltaico

A ilha do Fogo vai ficar sem fornecimento de energia eléctrica durante três horas na manhã de sábado devido à realização de procedimentos técnicos na Central Eléctrica de João Pinto, no âmbito da instalação das baterias do sistema fotovoltaico da ilha.

Segundo a Empresa de Produção de Electricidade de Cabo Verde (EPEC), a interrupção geral programada está prevista para o período entre as 05h00 e as 08h00, sendo necessária para a realização de testes técnicos destinados a reforçar a fiabilidade e a eficiência do sistema eléctrico da ilha. A empresa alerta que, por razões de segurança, as instalações eléctricas devem ser consideradas permanentemente sob tensão, uma vez que o fornecimento de energia poderá ser restabelecido antes do horário inicialmente previsto.

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