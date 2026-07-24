Ilha do Fogo terá corte geral de energia amanhã para testes no sistema fotovoltaico

Segundo a Empresa de Produção de Electricidade de Cabo Verde (EPEC), a interrupção geral programada está prevista para o período entre as 05h00 e as 08h00, sendo necessária para a realização de testes técnicos destinados a reforçar a fiabilidade e a eficiência do sistema eléctrico da ilha.
A empresa alerta que, por razões de segurança, as instalações eléctricas devem ser consideradas permanentemente sob tensão, uma vez que o fornecimento de energia poderá ser restabelecido antes do horário inicialmente previsto.