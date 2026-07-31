País

Ilhas de Sotavento com possibilidade de chuva fraca hoje

PorSheilla Ribeiro,31 jul 2026 8:41

As ilhas de Sotavento poderão registar hoje ocorrência de chuviscos ou chuva fraca, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), que indica ainda céu parcialmente nublado ou nublado, com períodos encobertos.

A visibilidade será, em geral, boa, igual ou superior a 10 quilómetros, reduzindo-se para moderada, igual ou inferior a 8 quilómetros, durante a precipitação.

Segundo o INMG, o vento soprará de norte/nordeste, bonançoso a moderado, entre 12 e 28 km/h, sendo por vezes fraco e variável, entre 6 e 11 km/h, em algumas zonas de Sotavento.

Em alguns sectores de Barlavento Ocidental, durante a manhã e a tarde, poderá soprar temporariamente fresco ou muito fresco, entre 29 e 49 km/h, rodando para sudeste/sul a partir da tarde/noite.

Quanto ao estado do mar, são esperadas ondas de norte/nordeste entre 1,0 e 2,5 metros, aumentando para 1,5 a 3,0 metros a noroeste, norte e nordeste do arquipélago durante a tarde e o início da noite. Nas zonas costeiras e entre ilhas, a ondulação deverá diminuir, rondando localmente 1,0 metro nas zonas costeiras sul.

A temperatura máxima prevista para hoje varia entre 29 e 31 ºC.

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INMG chuva tempo previsão

Autoria:Sheilla Ribeiro,31 jul 2026 8:41

Editado porAndre Amaral  em  31 jul 2026 10:03

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