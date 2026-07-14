Estação das chuvas deverá arrancar mais tarde e com maior risco de períodos secos

A previsão sazonal do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica(INMG) aponta para um início tardio da estação das chuvas, com possibilidade de precipitação abaixo do normal, ocorrência de períodos secos e temperaturas superiores à média.

Conforme informou o INMG esta segunda-feira, 13, a época das chuvas deverá ter um início tardio, poderá ser marcada por períodos secos ao longo da estação e terminar entre o período considerado normal e o tardio.

A previsão resulta da análise das atuais condições oceânicas e atmosféricas, bem como da informação produzida pelos principais centros internacionais de previsão climática, em articulação com o Fórum Regional de Previsão Sazonal para a África Ocidental.

Os modelos climáticos indicam também uma elevada probabilidade de temperaturas acima da média, uma situação que poderá contribuir para o agravamento do défice hídrico, especialmente nas áreas agrícolas mais vulneráveis.

Quanto à época de furacões no Atlântico, o INMG refere que as previsões apontam para uma atividade inferior à média climatológica, o que reduz a probabilidade de influência destes sistemas sobre o arquipélago.

Ainda assim, a instituição alerta que a ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos não pode ser excluída e garante que continuará a acompanhar a evolução das condições meteorológicas e climáticas, emitindo previsões e avisos sempre que necessário.

O instituto recomenda ainda que a população e os setores mais sensíveis, em particular a agricultura e a gestão dos recursos hídricos, acompanhem regularmente as informações oficiais e adotem medidas de prevenção adequadas.

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