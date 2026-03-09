Instabilidade atmosférica pode trazer chuva e trovoadas ao país entre 10 e 12

O país poderá registar períodos de chuva fraca a moderada e trovoadas entre os dias 10 e 12 de Março, devido à influência de uma ampla área de instabilidade atmosférica, segundo informou hoje o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica (INMG).

De acordo com o INMG , durante este período o estado do tempo no país deverá caracterizar-se por céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de chuviscos ou chuva fraca a moderada, podendo, por vezes, ser acompanhada de trovoadas.

A previsão indica que a instabilidade poderá afectar sobretudo as ilhas de Barlavento Ocidental, onde a probabilidade de precipitação é maior.

Entre estas ilhas, Santo Antão surge como a que apresenta maior probabilidade de ocorrência de chuva durante os três dias em análise.