Instabilidade atmosférica pode trazer chuva e trovoadas ao país entre 10 e 12

De acordo com o INMG , durante este período o estado do tempo no país deverá caracterizar-se por céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de chuviscos ou chuva fraca a moderada, podendo, por vezes, ser acompanhada de trovoadas.
A previsão indica que a instabilidade poderá afectar sobretudo as ilhas de Barlavento Ocidental, onde a probabilidade de precipitação é maior.
Entre estas ilhas, Santo Antão surge como a que apresenta maior probabilidade de ocorrência de chuva durante os três dias em análise.