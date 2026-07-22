INMG prevê chuviscos dispersos nas zonas altas e vento moderado para hoje

Segundo a previsão, a visibilidade será boa, igual ou superior a 10 quilómetros.
O vento soprará de norte/nordeste, bonançoso a moderado, com intensidade entre 12 e 28 quilómetros por hora, sendo localmente fraco nas zonas de maior relevo.
Quanto ao estado do mar, são esperadas ondas de norte-nordeste/nordeste entre 1,0 e 2,5 metros, aumentando gradualmente nas zonas costeiras norte e nos sectores inter-ilhas, passando para 1,5 a 3,0 metros a noroeste, norte e leste do arquipélago, incluindo os sectores inter-ilhas de Barlavento Oriental ao longo da manhã.
A temperatura máxima deverá variar entre os 28 e os 30 graus Celsius.