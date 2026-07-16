Sistema que podia trazer chuva perde força, mas instabilidade continua nos próximos dias

O sistema de baixa pressão que estava previsto influenciar o estado do tempo a partir de hoje, deverá enfraquecer gradualmente à medida que se aproxima do arquipélago. Ainda assim, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) prevê a ocorrência de chuvas, vento mais intenso e mar alterado, sobretudo nas ilhas de Sotavento, entre os dias 17 e 19.

O centro de baixa pressão localizado a sul de Cabo Verde deverá enfraquecer gradualmente à medida que se aproxima do arquipélago, mas continuará a influenciar o estado do tempo nos próximos dias, segundo a atualização divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG).

De acordo com a previsão meteorológica, entre os dias 17 e 19 de Julho são esperados chuviscos e períodos de chuva fraca a moderada, sobretudo nas ilhas de Sotavento, com possibilidade de a precipitação se estender gradualmente às ilhas do Barlavento Ocidental.

O INMG prevê ainda uma intensificação temporária do vento de Sul/Sudeste durante a tarde de sexta-feira, 17, com velocidades entre 25 e 30 quilómetros por hora.

Relativamente ao estado do mar, estão previstas ondas provenientes de Sudeste, com alturas entre 1,5 e 2,5 metros, afetando principalmente as zonas costeiras sul das ilhas de Sotavento, com maior incidência nas ilhas do Maio e de Santiago.

O instituto informa que continuará a acompanhar a evolução deste sistema meteorológico e emitirá novas atualizações caso se justifique.

Foto: dpeosipthotos