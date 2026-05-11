Ventos poderão atingir 60 km/h e as ondas 5 m devido à intensificação do Anticiclone dos Açores

O estado do tempo no país deverá agravar-se até sexta-feira, com ventos que poderão atingir até 60 km/h e ondas de até cinco metros devido à intensificação do Anticiclone dos Açores, sistema de altas pressões que se estende sobre o Atlântico.

Segundo informou hoje o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), prevê-se a intensificação significativa do vento, prolongando-se até quinta / sexta-feira, soprando forte, entre 40 a 50 km/h, com rajadas que poderão atingir os 60 km/h.

O estado do mar deverá agravar-se, atingindo o pico crítico na quarta-feira, com ondas de Norte/Nordeste, que poderão atingir 2 a 4 metros de altura no geral, e 3 a 5 metros a Norte e Leste do arquipélago, afetando sectores inter-ilhas Orientais.

O INMG recomenda especial atenção às condições meteorológicas e marítimas, nas Zonas Costeiras, sobretudo nas voltadas para Norte e Leste.

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