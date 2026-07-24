Céu nublado e chuviscos previstos para as zonas altas hoje

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) prevê para hoje, céu parcialmente nublado ou nublado em todo o arquipélago, com períodos de céu muito nublado em Barlavento Ocidental durante a manhã e possibilidade de ocorrência de chuviscos nas zonas altas.

Segundo a previsão, ao longo do dia o estado do tempo deverá evoluir gradualmente para céu pouco nublado em todo o país.

A visibilidade será, em geral, boa, igual ou superior a 10 quilómetros, podendo reduzir temporariamente para cerca de oito quilómetros nos sectores orientais durante o período da manhã.

O vento soprará de nordeste/norte-nordeste, com intensidade bonançosa a moderada, entre 12 e 28 quilómetros por hora, podendo atingir intensidade fresca, entre 29 e 38 quilómetros por hora, em sectores de Barlavento Ocidental.

Quanto ao estado do mar, são esperadas ondas de nordeste entre 1,0 e 2,5 metros de altura. No sul de Sotavento, a ondulação será de sudeste, enquanto a noroeste, norte e nordeste do arquipélago poderá atingir entre 1,5 e 3,0 metros. Nas zonas costeiras a sul, as ondas deverão rondar um metro de altura.

As temperaturas máximas deverão variar entre os 28 e os 30 graus Celsius, podendo atingir os 31 graus em algumas localidades.