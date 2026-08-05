Prisão preventiva para suspeito de roubo de telemóvel em São Vicente

De acordo com uma nota da Polícia Nacional (PN), após a prática do crime, o suspeito colocou-se em fuga, tendo sido perseguido por um agente da Polícia Nacional que se encontrava no seu período de descanso.
Com o apoio de uma equipa do serviço de piquete, o indivíduo foi intercetado e abordado, tendo sido encontrado na posse do telemóvel subtraído, o qual foi apreendido e devolvido à vítima.
No decurso das diligências realizadas, a arma utilizada na prática do crime foi localizada e apreendida.
A PN realçou ainda que o indivíduo detido possui várias referências policiais, por suspeita da prática de diversos crimes da mesma natureza.