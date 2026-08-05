Prisão preventiva para suspeito de roubo de telemóvel em São Vicente

O Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva para um homem de 32 anos, detido no passado dia 27 de julho, na localidade de Chã de Alecrim, suspeito de roubo de telemóvel, sob ameaça de uma arma branca (faca).

De acordo com uma nota da Polícia Nacional (PN), após a prática do crime, o suspeito colocou-se em fuga, tendo sido perseguido por um agente da Polícia Nacional que se encontrava no seu período de descanso.

Com o apoio de uma equipa do serviço de piquete, o indivíduo foi intercetado e abordado, tendo sido encontrado na posse do telemóvel subtraído, o qual foi apreendido e devolvido à vítima.

No decurso das diligências realizadas, a arma utilizada na prática do crime foi localizada e apreendida.

A PN realçou ainda que o indivíduo detido possui várias referências policiais, por suspeita da prática de diversos crimes da mesma natureza.