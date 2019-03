José Gonçalves no Mónaco para a 10ª edição da Iniciativa Azul

​O Ministro da Economia Marítima, José Gonçalves, participa, nos dias 24 e 25 de Março, no Principado do Mónaco, na 10ª edição da Iniciativa Azul.

A Iniciativa Azul do Mónaco é uma plataforma de discussão que reúne, uma vez por ano, cientistas, empresas e decisores políticos de vários países, para abordar os desafios globais presentes e futuros da gestão e conservação dos oceanos, para analisar e promover as possíveis sinergias entre a protecção do ambiente marinho e o desenvolvimento socioeconómico.

Lançada em 2010, a 10ª Edição da Iniciativa Azul do Mónaco está integrada na terceira edição do Mónaco Ocean Week, que decorre entre 24 e 30 Março.

Esta edição da Iniciativa Azul, presidida pelo Príncipe Albert II do Mónaco, é uma oportunidade para discutir soluções para o desenvolvimento de zonas marinhas protegidas sobre a protecção de alto mar e sua biodiversidade, bem como os objectivos de desenvolvimento sustentável.

Uma nota de imprensa divulgada pelo gabinete de imprensa do Governo indica que, à margem da sua participação no evento geral, o ministro terá vários encontros de trabalho com responsáveis pelos sectores do turismo e da economia marítima.