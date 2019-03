"É possível alcançar a cobertura universal de saúde" - ministro

​O ministro da Saúde e da Segurança Social apelou quinta-feira envolvimento de todos os Estados, para se alcançar a cobertura universal de saúde e conseguir um continente mais seguro do ponto de vista sanitário.

O repto foi lançado por Arlindo do Rosário no encerramento do II Fórum da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a Saúde em África, que decorreu na Cidade da Praia, de 26 a 28 deste mês, sob o lema “Cobertura universal em saúde e emergências sanitárias: a África que pretendemos”.

“Cuidemos para que a África que queremos e pretendemos possa se realizar através de acções efectivas, bem como as recomendações saídas deste fórum possam ser materializadas, sendo que é possível alcançar a cobertura universal de saúde e termos um continente mais seguro do ponto de vista sanitário”, precisou.

O governante, que se mostrou confiante de que é possível ter mais saúde para os africanos, reafirmou o compromisso do Governo em continuar a trabalhar e lutar para que todos tenham saúde um continente definitivamente voltado para a saúde.

Por seu turno, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva disse que o facto de Cabo Verde realizar este evento representa um capital de confiança na relação com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e que o lema “não deixar ninguém para trás na saúde” constitui um imperativo e responsabilidade do Governo.

“A OMS é um parceiro estratégico de referência para o desenvolvimento da saúde em Cabo Verde e queremos continuar essa parceria, sendo que o país tem feito apostas em reformas, políticas e investimentos no sector da saúde com impacto no aumento da esperança de vida e na qualidade de vida das pessoas”, considerou.

Por outro lado, reconheceu que, como país arquipelágico, existem muitos desafios e exigências, sobretudo de investimentos em infraestruturas de saúde necessárias.

“A nossa meta é colocar Cabo Verde na lista dos 10 primeiros pequenos países insulares mais bem cotados no Índice de Desenvolvimento Humano, mas para tal as condições de saúde e de salubridade são determinantes, acompanhadas pela educação acessível e de qualidade e pelo aumento do rendimento per capita que pretendemos duplicar até 2026”, sublinhou.

Promovido pelo Governo, através do Ministério da Saúde e da Segurança Social, em parceria com o Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para África, o evento procurou fornecer uma plataforma em que novas parcerias, iniciativas e programas.

O encontro, que reuniu mais de 600 participantes, incluindo 30 finalistas do concurso de inovação “Aproveitar soluções inovadoras”, teve com finalidade identificar soluções viáveis para fortalecer os serviços de saúde africanos, promover uma segurança sanitária mais eficaz e incentivar avanços significativos para alcançar a cobertura universal de saúde.