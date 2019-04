Alargamento dos cuidados primários de saúde é prioridade

​O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, considera o alargamento dos cuidados primários de saúde como um dos “principais desafios” que enfrenta para o sector, que, ainda assim, está num “bom caminho”.

Domingo, no Mindelo, e em forma mensagem para sinalizar o 7 de Abril, Dia Mundial da Saúde, Arlindo do Rosário garantiu que as autoridades nacionais trabalham para conseguir aquilo que está plasmado no 13º programa da Organização Mundial da Saúde (OMS), baseado em três “vertentes importantes”, o alargamento dos cuidados primários da saúde, a sustentabilidade e a promoção.

“Penso que estamos num bom caminho, Cabo Verde é reconhecido a nível das instituições internacionais. Há desafios imensos pela frente, que podem e devem ser melhorados, mas juntos e neste caminho Cabo Verde poderá atingir um patamar mais elevado”, precisou.

O ministro da Saúde apontou o caso de Santo Antão, onde esteve de visita por estes dias, e São Vicente, com os investimentos na construção de um “grande centro hospitalar”, com o centro de hemodiálise, ambulatório, estrutura de neonatologia e obstetrícia e o centro terapêutico.

“São Vicente tem todas condições para se transformar num pólo de referência, mas melhorada a sua capacidade de resposta a toda esta região norte”, reforçou.

“Nós teremos mais saúde se tivermos melhor habitação e se tivermos melhor ambiente”, concretizou Arlindo do Rosário.