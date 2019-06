Jogos Africanos de Praia são "uma oportunidade de Cabo Verde se mostrar" - Júlio Lopes

​O presidente da câmara do Sal declarou hoje que haverá um antes e um depois dos Jogos Africanos de Praia, para Cabo Verde e para o Sal, por se tratar de uma “grande montra” de promoção do arquipélago.

Em entrevista à agência Inforpress, na ilha do Sal, no dia em que arrancam as provas da 1ª edição dos Jogos Africanos de Praia, em Santa Maria, Júlio Lopes concretizou que se trata de um “grande evento” de Cabo Verde, a realizar-se na ilha do Sal.

Mais um momento, assinalou, para a promoção de Cabo Verde enquanto destino turístico e, ao mesmo tempo, uma demonstração da capacidade do país e do Sal, em particular, em receber eventos internacionais de “grande envergadura”.

“Estando aqui dezenas e dezenas de países, mais de um milhar de atletas, comunicação social de vários quadrantes, ou seja, mais uma oportunidade de Cabo Verde se mostrar no continente africano e no mundo enquanto destino turístico, mas também enquanto espaço para acolher grandes eventos internacionais”, reforçou a mesma fonte.

O autarca referiu que Cabo Verde já tem capacidade para “sonhar mais e organizar qualquer evento de nível mundial”, e é por isso que os Jogos Africanos de Praia estão a ser realizados.

“Os organizadores e o Governo estão de parabéns pelo trabalho feito e agora é só esperar pela cereja em cima do bolo, ou seja, que tudo corra bem e possamos mostrar do que somos capazes”, reiterou Júlio Lopes.

“Temos que ter ambição em tudo para almejarmos sempre o máximo, competir para as medalhas, para sermos campeões”, concretizou.

Sob a égide da Associação de Comité Olímpicos Nacionais Africanos (ACNOA), os Jogos Africanos de Praia Sal 2019, contemplam 11 modalidades ligadas ao mar, nomeadamente atletismo, basquetebol 3×3, andebol de praia, ténis de praia, futebol de praia, remo no mar, futebol Freestyle, karaté kata, kitesurf, e natação em águas abertas.

Estima-se que estarão no país cerca de duas mil pessoas ligadas aos jogos, que arrancam esta sexta-feira, entre atletas, dirigentes e respectivas comitivas, bem como jornalistas de vários países.