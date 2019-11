​“Com satisfação e sentido de compromisso” Cabo Verde assume a presidência da Conferência dos Ministros da Justiça dos Países de Língua Portuguesa.

No próximo biénio, a Presidência da Conferência dos Ministros da Justiça dos Países de Língua Portuguesa, CMJPLOP é assumida por Cabo Verde. A passagem da presidência detida anteriormente pelo Brasil, a Cabo Verde, aconteceu na manhã de sexta-feira, 22.

Durante o acto, a Ministra da Justiça e Trabalho, Janine Lélis, expressou a “satisfação e o sentido de compromisso” do país em assumir a presidência da CMJPLOP e, ainda a intenção de continuar a envidar esforços para a consolidação dos objectivos desta reunião internacional e bianual, nomeadamente intensificar a cooperação jurídica entre os países de língua oficial portuguesa.

Durante a sua intervenção e enquanto presidente da conferência, a ministra Janine Lélis, destacou o projecto de convenção para a dispensa de legalização de documentos entre os países da CPLP e, ainda os trabalhos da Comissão para a Harmonização Legislatura.

A Ministra da Justiça e do Trabalho assegurou ainda a continuação do seguimento do projecto PACED, de apoio à consolidação do Estado de Direito.

Cabo Verde apresentou o seu plano de actividades para os próximos dois anos, com foco no combate ao cibercrime nos estados membros, tema central escolhido pela presidência cabo-verdiana.

Os ministros da justiça e os seus representantes oficiais presentes na reunião enalteceram a sua confiança em Cabo Verde, congratulando-se por ter assumido a presidência desta importante conferência internacional.

A XVI Conferência dos Ministros da Justiça dos Países de Língua Portuguesa decorreu na cidade de Santa Maria, ilha do Sal.