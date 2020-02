CPI sobre barragens inicia trabalhos na quarta-feira

Comissão Parlamentar de Inquérito foi pedida pelo MpD e vai avaliar o processo de construção das Barragens de Banca Furada (São Nicolau), Salineiro (Santiago) e Canto Cagarra (Santo Antão). Primeira reunião acontece na tarde de quarta-feira.

Presidida por Emanuel Barbosa, deputado do MpD, integram esta CPI os Deputados Manuel Inocêncio Sousa (PAICV); Adilson Fernandes (MpD); Ana Paula Moeda (PAICV); Isa Costa (MpD); José Jorge Monteiro Silva (PAICV); João Gomes Duarte (MpD); José Maria Gomes da Veiga (PAICV); José Eduardo Moreno (MpD); Milton Paiva (MpD) e Dora Oriana Pires (UCID).

Na agenda para esta primeira reunião da CPI vão estar temas como a discussão e fixação das personalidades a convocar para depor na CPI; a discussão e fixação das informações e documentos úteis à realização de inquérito; a discussão e fixação das acções/actividades a realizar no âmbito da CPI e a discussão e fixação do cronograma indicativo com as actividades da CPI.

Os trabalhos vão decorrer nasala multiusos da Assembleia Nacional.