CPI decide quem ouvir sobre construção de barragens

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à construção das barragens de Salineiro, em Santiago, Canto Cagarra, em Santo Antão, e Banca Furada, em São Nicolau, teve, esta quarta-feira, mais uma reunião preparatória. A reunião decorreu à porta fechada.

À margem da reunião, o presidente da CPI, o deputado do MpD, Emanuel Barbosa explicou que esta é a segunda vez que os elementos da comissão se reúnem tendo em vista a decisão de quais personalidades poderão ser ouvidas e que documentos poderão ser pedidos à administração pública.

Recorde-se que o MpD sempre considerou que a aposta do anterior governo nestas três barragens foi ruinosa para os cofres do Estado uma vez que nunca nenhuma delas chegou a cumprir as funções para as quais foi construída.

O caso mais mediático foi o da Barragem de Banca Furada que com 42 metros de altura, 140 de comprimento e com capacidade para armazenar até 300 mil metros cúbicos de água, perdeu toda a água que tinha acumulado em pouco mais de 24 horas pouco tempo depois de a obra ter sido entregue ao Estado de Cabo Verde, em 2015.

Presidida por Emanuel Barbosa, deputado do MpD, integram esta CPI os Deputados Manuel Inocêncio Sousa (PAICV); Adilson Fernandes (MpD); Ana Paula Moeda (PAICV); Isa Costa (MpD); José Jorge Monteiro Silva (PAICV); João Gomes Duarte (MpD); José Maria Gomes da Veiga (PAICV); José Eduardo Moreno (MpD); Milton Paiva (MpD) e Dora Oriana Pires (UCID).