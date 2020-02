​Ministro Arlindo do Rosário visita estruturas em Santiago Norte

O ministro da Saúde e da Segurança Social realiza entre segunda-feira, 17 e quarta, 19, uma visita a todas as estruturas de Saúde dos seis concelhos que compõem a Região Sanitária Santiago Norte (RSSN), para se inteirar do funcionamento das mesmas.

A visita de três dias do ministro Arlindo do Rosário à RSSN tem ainda como objectivo averiguar do andamento das obras de construção dos novos centros de Saúde de Assomada e dos Órgãos e ainda encontros com autoridades municipais.

De acordo com o programa oficial a que a Inforpress teve acesso, a agenda do ministro, que vai estar acompanhado de dirigentes do ministério, principia pelo concelho de São Lourenço dos Órgãos, com uma visita de cortesia ao presidente da câmara, onde ainda visitará o actual Centro de Saúde e o novo em construção.

Ainda na tarde desta segunda-feira, o titular da pasta de Saúde vai estar em Santa Cruz, onde terá um encontro com o presidente da câmara e visitará o Posto de Saúde de Cancelo e o Centro de Saúde local, onde presidirá ao acto da tomada de posse da nova delegada de Saúde.

Já no dia 18, o governante vai estar no município de São Salvador do Mundo, de manhã, onde está agendada uma visita de cortesia ao presidente da câmara, e visita ao actual Centro de Saúde dos Picos e Unidade Sanitária de Base (USB) de Picos Acima.

À tarde, o ministro fará também uma visita de cortesia ao edil santa-catarinense e visitará o actual Centro de Saúde de Assomada e o novo em construção, o Hospital Regional Santa Rita Vieira e a USB de Rincão.

Na quarta-feira, 19, o ministro Arlindo do Rosário encerra a sua visita de três dias em São Miguel, da parte de manhã, e Tarrafal, à tarde, estando previsto um encontro com os autarcas, visita aos actuais centros de Saúde e local onde irá ser construído o novo para município de São Miguel em Achada do Monte, Posto Sanitário de Chão Bom e Posto de Enfermagem, respectivamente.