Tutela quer Centro de Hemodiálise de São Vicente concluído ainda este ano

São Vicente terá um centro de Centro de Hemodiálise no segundo semestre de 2019. A garantia é do Ministro da Saúde e da Segurança Social, deixada hoje, durante a homologação do protocolo para a construção do espaço.

O documento foi rubricado pela ministra das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, e pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal, Teresa Ribeiro. Arlindo do Rosário diz que o Centro de Hemodiálise do Hospital Baptista de Sousa está orçado em cerca de 200 mil contos. "Vamos acelerar, no sentido de permitir que no segundo semestre deste ano já tenhamos um centro de hemodiálise de São Vicente. É uma grande infra-estrutura, um grande projecto, um projecto orçado em 201 mil contos cabo-verdianos”, avança. Portugal contribuiu com cerca de 25% do custa do investimento. A governante portuguesa fala do reforço da verba antes disponibilizada. "Cabo Verde, depois de ter feito a ponderação das necessidades reais da concretização do centro, solicitou um reforço da verba inicialmente prevista, e nós aqui estamos, para dar um sinal de que continuamos empenhadíssimos, queremos a concretização deste importante centro, e acrescentámos mais cerca de oitenta mil euros àquela que tinha sido a contribuição inicial, de quatrocentos mil euros" explica. Para além de apoio financeiro, Portugal vai formar técnicos nacionais, para que exista pessoal habilitado a operar com os equipamentos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.